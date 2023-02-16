Юлія Сахневич вперше за два місяці "тиші в ефірі" зв'язалася з шанувальниками.

Відомий хореограф Юлія Сахневич, яка прославилася завдяки шоу "Танці з зірками", після двох місяців затишшя вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Дівчина повідомила, що останнім часом у неї з'явилися серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Мої останні півроку були зовсім не такі мімішні, як ця мила фотка... Мені довелося боротися з собою і своїм тілом, намагатися побороти темний ліс алергології. Я довела свій організм до хронічної кропив'янки після третього рецидиву Квінке, отримала тривале лікування і пошук причини - купа ліків і гормональних препаратів!" - розповіла Юлія.

Вона також розповіла, що складнощі були в тому, що лікарі не могли встановити їй правильний діагноз, тому і не могли призначити правильне лікування. Зараз вона вже шість місяців приймає призначені препарати.

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"Вже шостий місяць лікування. Отже, на всі ваші запитання відповідь така. Зараз - етап відновлення тіла, ваги і здоров'я, усвідомлення і переоцінки себе", - резюмувала танцівниця.

Відзначимо, в шоу "Танці з зірками" Юлія Сахневич брала участь тричі. Її партнерами в різних сезонах були актор Павло Вишняков, телеведучий Даніель Салем, музикант Позитив. З останнім їй навіть приписували роман, проте інформація не підтвердилася.

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