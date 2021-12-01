SHADU розповіла історію, яка трапилася з нею і її чоловіком напередодні Нового року.

Українська співачка SHADU розповіла, як одного разу разом з чоловіком застрягла в аеропорту.

"Коли ми з чоловіком збиралися в романтичну поїздку на Новий Рік, вибрали екзотичну країну з білими пляжами - Домінікану. Квитки купили на 30 грудня, туроператор обіцяв, що все буде окей, і 31 грудня ми відсвяткуємо Новий рік вже в Домінікані. Я дуже довго готувалася до цієї поїздки, адже ніколи раніше не святкувала Новий рік в теплій країні! Я обійшла всі магазини, щоб вибрати ту саму сукню! І ось, довгоочікуваний переліт, з двома стикувальними рейсами спочатку в Париж, потім в Пунто-Кану. У Париж ми долетіли без пригод, через дві години повинен був бути виліт в Пунто-Кану. Але рейс спочатку затримали на годину, потім на дві. Коли почали всім пасажирам розносити воду і круасани, я зрозуміла, що справи погані. Так пройшло 5 годин очікування. І навіть попри різницю в часі з Домініканою, я розуміла, що ні на яку вечірку в готелі ми вже не встигаємо", - відверто розповіла співачка.

Читайте також"Ледь від сорому не провалилася": Віру Брежнєву жорстко потролили в прямому ефіріВсе ж дива не сталося, і під бій курантів співачка з чоловіком стояли на паспортному контролі в Домінікані. Артистка не розчарувалася, неважливо де зустрічати, а головне з ким.

"Коли, нарешті, ми пішли на посадку, я вже не хотіла жодного Нового року! Мені було дуже прикро! Але, слава Богу, у мене супер позитивний чоловік і він сказав, що неважливо де святкувати Новий Рік, важливо з ким. Зустріли Новий рік на паспортному контролі в Домінікані. І це був найвеселіший Новий рік у моєму житті", - підкреслила артистка.

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Автор: Діана Могилєвич