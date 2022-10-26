Марина Ер Горбач також поділилася спогадами про те, як виникла ідея цього фільму.

Українська режисерка Марина Ер Горбач в інтерв’ю The Village розповіла про те, як виникла ідея зняти стрічку "Клондайк" про збитий в небі над Донбасом пасажирський літак MH17, яка мета цього фільму і як його сприймає світова публіка.

"Насправді для мене найбільшим шоком було навіть не 17 липня 2014 року (дата аварії, - ред.), а 17 липня 2016 року. У 2016-му я була ще більше вражена, коли, стежачи за стрічкою новин, зрозуміла, що катастрофі приділяють значно менше уваги, ніж раніше. Коли про суд і справу загалом почали говорити менше, для мене це був такий сигнал, що все замнеться, що справа не буде розслідувана. І замнуть не тільки теракт, а й окупацію, не кажучи вже про анексію Криму. І ці три чинники дали розуміння, що я не можу погодитися з цим світовим ігнором, з тим, що це називають "локальним конфліктом". Це все викликало в мене протест", - поділилася Марина.

Як уточнила режисерка, основна публіка, на яку розрахована кінострічка - люди, які живуть за кордоном, оскільки вони не розуміють і не бачать тих реальних звірств, які Росія чинила і чинить на території України.

"Усе-таки ми робили цей фільм, таргетуючи його на людей за кордоном, яких називають лідерами думок, і медіа, які зможуть написати про стрічку й привернути таким способом увагу до України. І після цього якась дивна для них країна Україна за допомогою мистецтва ставала б трошки більш зрозумілою. Принаймні спричиняла більше бажання зануритися у цю тему. Що нам найчастіше розповідають глядачі після сеансів – що вони мали мало інформації про війну, що вони не знали, що це настільки жахливо і що годі шукати якісь геополітичні пояснення тому, що відбувається", - пояснила Марина Ер Горбач.

Зазначимо, що вперше на загал фільм "Клондайк" показали в рамках американського фестивалю незалежного кіно "Санденс". Згодом стрічку українського виробництва відзначили на Берлінському кінофестивалі й низці інших престижних фестивалів.

"Думаю, цю мету ми досягнули: люди, які вже переглянули фільм за кордоном, мали можливість разом із героями спочатку бути в шоці від того, що відбувалося (як і всі ми були в шоці тоді), а потім поступово зрозуміти, що ж там відбувається. Їм ніхто не дає від початку готові відповіді. Будь ласка, подивіться й зробіть свій висновок самі", - додала Марина Ер Горбач.

Сюжет фільму "Клондайк"

На сході України мешкає молода пара. Населений пункт, де вони живуть, перебуває дуже близько до лінії бойових дій. Багато жителів виїхали звідти через постійні обстріли і загрозу життю, втім Іра з чоловіком не поспішають покидати дім. Жінка вагітна та не хоче тікати в невідомість. У небі збивають над ними цивільний літак, і ця подія виводить бойові дії в регіоні на новий рівень.

Трейлер фільму "Клондайк"

Нагадаємо, український фільм-катастрофа "Клондайк" про збиття літака МН17 боротиметься за "Оскар".

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