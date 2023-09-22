Актриса стверджує, що її колишній чоловік незаконно утримує дочок і не віддає їй їхні паспорти.

Актриса Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк у "Грі престолів", влаштувала скандал на тлі розлучення з чоловіком - співаком Джо Джонасом. Вона заявила, що колишній не дає їй вивезти дітей, а також не дозволяє зірці з ними побачитися.

Як повідомляє CNN, актриса подала позов проти екс-коханого. Вона звинувачує його у "неправомірному утриманні" їхніх дочок. Тернер хотіла забрати дітей з Нью-Йорка, де вони перебувають з батьком, щоб відвезти їх до Англії. Раніше суд постановив, що дочки екс-подружжя повинні жити саме там. Однак співак, як стверджувала Тернер, не дозволив їй провести час з дівчатками, а також відмовився віддати їхні документи.

Незабаром на звинувачення у "викраденні" дітей відповіли представники самого Джонаса. У коментарі виданню Daily Mail вони відзначили, що вся ситуація є "прикрою розбіжністю".

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"Це прикра юридична розбіжність з приводу шлюбу, який, на жаль, закінчується. Використання таких формулювань, як "викрадення", в кращому випадку вводить в оману, а в гіршому - є серйозним зловживанням правовою системою. Дітей не викрадали", - заявили представники співака.

Крім цього, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що суд заборонив Тернер і Джонасу сваритися при дітях. Судячи з усього, між колишніми чимало розбіжностей, а тому страждають їхні дочки.

"Діти мають право на те, щоб вони не відчували і не були свідками будь-якої ворожості або неприязні, якщо такі виникнуть, між батьками. Неповнолітніх дітей слід заохочувати до збереження любові, поваги і прихильності до обох батьків", - цитує постанову суду Mirror.

Що відомо про розлучення Тернер і Джонаса

4 вересня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що зірка "Гри престолів" розлучається зі своїм чоловіком після чотирьох років шлюбу. У пари є дві дочки, перша народилася у 2020 році, а друга - у 2022.

Ініціатором розлучення називають співака. Ходять чутки, що він вкрай незадоволений тим, що Тернер нібито зовсім не піклується про їхніх дітей.

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