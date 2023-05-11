Актриса була вражена, побачене її засмутило.

Зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник, яка підтримує Україну і виступає проти повномасштабної війни, відвідала Ірпінь. Вона побачила розбомблені будівлі.

Винник була дуже засмучена, коли своїми очима подивилася на наслідки російської агресії. Від побаченого актриса розплакалася. На фото, які вона показала в Instagram, можна помітити, що Винник витирає сльози.

"Я була вражена руйнуваннями в Ірпені, коли відвідувала його з United24. Побачивши це своїми очима, я зрозуміла, як багато сімей страждає. Всі життя мають значення", - написала актриса.

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У коментарях користувачі подякували актрисі за підтримку. Вони написали:

"Мільйони українці постраждали від російської агресії, зґвалтувань і вбивств мирних жителів! Українцям тепер потрібна моральна підтримка, тому що ми відчуваємо цей біль і спустошення кожен день! Дякую, Кетрін, що в такий непростий час ти з нами, відчуваєш і розділяєш наше горе!"

"Втрата і біль, які нам довелося терпіти довгий час, розривають серце... Дякуємо за вашу підтримку, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб досягти справедливості і бути сильними. Діліться, репостіть і робіть пожертви"

"Велике дякую, що показуєте все це. Багато людей навіть не підозрюють, наскільки все жахливо".

Як Винник підтримує Україну

Канадська актриса українського походження, яка зіграла Лагерту в серіалі "Вікінги", підтримувала нашу країну ще задовго до повномасштабної війни, яку РФ розв'язала 24 лютого 2022 року. У березні минулого року Винник створила благодійний фонд Winnick Fondation, який збирає кошти на потреби України. Крім цього, актриса стала амбасадором UNITED24.

На початку травня Винник приїхала до Києва. Разом з нею приїхала і українська актриса Іванна Сахно, яка стала зіркою Голлівуду.

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