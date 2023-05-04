Підтримати Україну приїхала Кетрін Винник та Іванна Сахно.

До Києва приїхала акторка з серіалу "Вікінги" Кетрін Винник. Разом із нею відвідати столицю вирішила українська актриса Іванна Сахно, яка стала зіркою Голлівуду та знялася у серіалі "Зоряні війни: Асока".

Відомо, що у березні 2023 року Винник стала амбасадором UNITED24. Вже завтра глобальній ініціативі з підтримки України виповниться один рік.

"Разом із нею до столиці завітала наша спеціальна гостя - акторка Іванна Сахно, яка грає роль у серіалі "Зоряні війни: Асока". Поруч із ними - креативний директор And Us Джеймі Кенневей, який створював проєкти для нашої платформи, Мак Рейнольдс, менеджер Imagine Dragons, а також Тай Арнольд - оператор-постановник американського гурту", - розповіли у UNITED24.

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У яких саме заходах візьмуть участь актриси та інші зірки - поки що не повідомляється. Проте користувачі вже зазначили у коментарях, що підтримка України - це дуже важлива справа. Вони пишуть:

"Дякуємо за підтримку. Ми пишаємось і раді бачити вас як амбасадорів. Слава Україні!"

"Великі зусилля. Ми просто повинні продовжувати надавати допомогу та підтримку, щоб це жахливе варварське вторгнення РФ в Україну закінчилося. Тоді ми маємо підтримати їх вступ до НАТО та допомогти у відбудові України"

"Дякуємо за підтримку!".

Як Кетрін Винник підтримує Україну

Канадська актриса українського походження підтримувала Україну ще до повномасштабної війни, яку понад рік тому розв'язала РФ. У січні 2022 року Винник показала архівне фото, яке вона робила у Києві. Тоді актриса підтримала Україну на тлі інформації про те, що вже скоро країна-агресор почне повномасштабне вторгнення.

17 лютого 2022 року Винник показалася у вишиванці. Вона звернулася до українців у День єднання. 24 лютого Винник написала у своїх соціальних мережах, що Україна не заслуговує на війну. У березні Винник разом зі своєю мамою створила благодійний фонд Winnick Fondation для збору коштів на потреби України. Окрім цього, актриса стала амбасадором UNITED24.

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