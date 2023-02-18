Чоловік тричі намагався пробитися на велику сцену через талант-шоу.

Про уродженця Івано-Франківської області Андрія Мацевка Україна дізналася понад десять років тому, коли той прийшов на "Х-Фактор". Тоді над його вокалом і образом посміялися, але він повернувся знову. Як склалася його доля?

Мацевко в "Х-факторі"

Саме програма "Х-Фактор" принесла Мацевку впізнаваність. Там він брав участь неодноразово, проте далі прослуховувань йому пройти так і не вдалося. Перший раз він вийшов на сцену з піснею "Ой, чиє ж то жито?".

Глядачі і судді сміялися та аплодували йому, ось тільки вокальні дані Андрія були не такими сильними, як хотілося б. Після виступу вони попросили його ще заспівати "Смереку", після чого попрощалися з конкурсантом. Той звинуватив журі в непрофесіоналізмі і зажадав замінити суддів.

Друга спроба потрапити в проект була з піснею "Загребелля" в 2011 році. Судді знову попросили його виконати щось ще, і він обрав композицію "Ти мене підманула", проте навіть це не допомогло йому пройти далі.

Завзятості Мацевки можна тільки позаздрити, оскільки він втретє пішов на "Х-Фактор"! Сталося це восени того ж 2011 року. Тоді він вийшов на сцену з піснею "Сіла птаха".

Третя поразка остаточно відбила у нього бажання брати участь у талант-шоу, проте він став заробляти виступами на весіллях і корпоративах.

Скандали з Андрієм Мацевком

У 2015 році "зірка" талант-шоу потрапив у гучний скандал. У соцмережах він познайомився з 14-річним жителем Луцька і домовився з ним про зустріч. На місці на Мацевка вже чекали активісти групи "Анти-педофілія-Луцьк", які допитали Андрія і подали заяву в поліцію. Чоловік виправдався, що нібито і не думав про сексуальний зв'язок з дитиною, а лише хотів з кимось поспілкуватися, тому що боявся залишатися один вдома. Був досудовий розгляд, але справу закрили через відсутність складу злочину.

Ще один казус трапився з ним у 2021 році, коли Мацевка затримали в Києві при спробі незаконно потрапити в метро за підробленим пенсійним посвідченням.

Андрій Мацевко зараз

Після скандалів і тривалої "тиші в ефірі" Мацевко "увірвався" в український шоу-бізнес у 2021 році з авторською піснею "Ровер їде". У кліпу зараз півтора мільйона переглядів!

На цьому зірка Прикарпаття вирішив не зупинятися і випустив ще один хіт - "Пляцки". Він "зайшов" трохи гірше - набрав понад 600 тисяч переглядів.

Відомо, що кілька років тому чоловік працював двірником у комунальному підприємстві Івано-Франківська. Зі слів керівника, Мацевко був чи не найкращим співробітником:

"Чи знаєте ви, що зірка "X-фактора" Андрій Мацевко працює на комунальному підприємстві "Муніципальна дорожня компанія" робочим з благоустрою? Він, за словами керівництва, один з найкращих і відповідальних працівників!"

За що зараз живе Мацевко - невідомо.

Реакція соцмереж

Коментатори по-різному реагують на музику Мацевка. Деякі кажуть, що йому не варто співати, оскільки у нього немає ніяких вокальних даних, а інші стверджують, що їм дуже подобається це "шоу".

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