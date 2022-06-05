У цьому взутті ви будете виглядати стильно.

Стилісти назвали взуття, яке буде актуальна в цьому сезоні.

Кеди зі стразами і візерунками

Вінтажні візерунки і яскраві стрази повертаються в моду. Вони вдало доповнять будь-який образ і виграшно будуть виглядати як з джинсами, так і з сарафаном. Однак стилісти уточнюють, що краще віддавати перевагу взуттю базових кольорів - білого, бежевого, сірого, синього, чорного. Палітра "вирви око" цього літа не так актуальна.

Класичні білі кеди

Для любителів мінімалізму - те, що треба. Нічого зайвого. Це універсальне взуття ідеально доповнить як офіційно-діловий, так і повсякденний look.

Кеди з квітковим принтом

Таке легке і зручне взуття ідеально підійде під джинси або просторий літній сарафан. Практичне, комфортне, в ньому не жарко - те, що потрібно для літнього періоду.

Кросівки "сітка"

Таке легке і зручне взуття - справжній хіт сезону як для чоловіків, так і для жінок.

По-перше, зараз у взуттєвих магазинах є широкий асортимент під будь-який смак, розмір і гаманець. По-друге, за рахунок сітчастого матеріалу нозі не жарко, що особливо актуально в жаркий період. І по-третє - за кросівками зручно доглядати, адже можна просто прати в машинці.

Нагадаємо, стилісти назвали топ-5 наймодніших речей на літо 2022.

Вас також можуть зацікавити новини: