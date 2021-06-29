Депутат прийшла до Верховної Ради в піджаку, на якому зображена Верховна Рада.

Народна обраниця України Ганна Скороход прийшла до Верховної Ради на засідання в білому піджаку з неоднозначним принтом.

На спині у вигляді пазлів зображена Верховна Рада, яка розвалюється. Варто відзначити, що Скороход часто приходить до ВР в стильних образах, і завжди вони викликають захоплення в українців. Більше того, саме цього депутата називають іконою стилю Ради.

Нагадаємо, нещодавно Ганна Скороход прийшла на чергове засідання в досить ексцентричній сукні з високим розрізом на ніжці. Також вона встигла продемонструвати в ВР діловий жакет з величезним драконом, вишитим на спині, який не залишився непоміченим. Тоді її порівняли з Дейенеріс.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич