Horizon Light Up, стилізована під сумку Louis Vuitton Toupie, прикрашена фірмовими монограмами LV і підсвічуванням.

Французький модний будинок Louis Vuitton показав нову бездротову колонку під назвою Horizon Light Up, виконану в стилі однієї з жіночих сумок бренду.

Корпус нової колонки, зробленої з нержавіючої сталі, скла і шкіри, виконаний у вигляді конуса діаметром 18 см і висотою 14 см. Horizon Light Up, стилізована під сумку Louis Vuitton Toupie, прикрашена фірмовими монограмами LV і підсвічуванням, що включає в себе 35 світлодіодів.

Колонка може працювати в двох режимах: панорамного 360-градусного звуку при установці вертикально в спеціальну підставку або в режимі спрямованого звучання, коли Horizon Light Up лежить на боці. Пристрій самостійно визначає своє положення і активує відповідні налаштування.

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Колонка отримала чіп Qualcomm QCS 404, 3-дюймовий сабвуфер і два 0,75-дюймових високочастотних динаміки, що працюють в діапазоні частот 60 Гц—16 кГц.

Три вбудованих мікрофони дозволяють приймати дзвінки.

Заявлено, що без підзарядки новинка зможе пропрацювати до 15 годин. Управляти Horizon Light Up можна за допомогою програми Louis Vuitton Connect для смартфонів.

У продаж Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker надійде з 30 липня. Вартість бездротової колонки від модного бренду складе $2,8 тис, передає kommersant.

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Автор: Іван Бойко