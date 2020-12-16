31 грудня ви можете бути яскравіше салюту.

Новий рік - це свято чарівництва, вогнів і салюту. Ця найяскравіша ніч в році кожної людини.

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У цей день можна забути про природний зовнішній вигляд і "вдаритися" в блискітки, паєтки, гліттер і неон. Тому пропонуємо вам розглянути кілька варіантів яскравого макіяжу на Новий рік. Гарантуємо, що без уваги ви не залишитеся.

Для святкового макіяжу можна використовувати неонові кольори і блискітки. Для більшої виразності очей не забудьте про стрілки. Також можна використовувати штучні вії, щоб додати обсягу. Але захоплюватися не потрібно, бо вони повинні робити погляд яскравіше, а не закривати собою весь макіяж очей.

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Автор: Діана Могилєвич