Вікторія Апанасенко постала в образі воїна світла.

Українка Вікторія Апанасенко представляла нашу країну на конкурсі "Міс Всесвіт". Вона з'явилася на сцені в національному костюмі "Воїн світла", який відразу ж підкорив глядачів.

Апанасенко зазначила, що таке визнання з боку шанувальників конкурсу було для неї важливим, адже цим костюмом вона хотіла донести, що зараз відбувається в її рідній Україні, що ми змушені боротися з агресією Росії.

Зазначимо, в основу закладено образ Архангела Михаїла, який захищає Україну з мечем у руках. Тому дизайнер Леся Патока зобразила учасницю від України в обладунках, зі зброєю, але одночасно в білій сукні, що говорить про те, що вона несе світло.

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"Цей костюм мої душа і серце. Це сльози щастя. Вперше в історії "Міс Всесвіт" Україна виграла головну нагороду за національний костюм", - сказала Апанасенко в Instagram.

Нагадаємо, раніше "Міс Україна Всесвіт" Апанасенко вразила дитячими фото.

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