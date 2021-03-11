Тренди в стрижці визначають стилісти і світові бренди.

Мода на стрижки постійно змінюється: деякі речі втрачають актуальність, а інші знову стають трендовими. Загальні тенденції цієї весни - природність, розслабленість, легка недбалість. Зараз не вважаються модними строгі або химерні зачіски, великі неприродні кучері і складні стрижки. В цілому тренди сезону визначають світові бренди, відомі дизайнери і покази мод.

Стрижка піксі для короткого волосся

Піксі - це супермодна стрижка для короткого волосся, яка може бути як зухвалою, так і романтичною. У трендовому варіанті стрижки волосся на потилиці повинні бути коротшим, ніж спереду, а укладку рекомендується робити злегка сплутаною і недбалою.

Темне каре

Каре - це головний хіт молодіжних стрижок, по якому божеволіють сучасні підлітки. А дорослих жінок така стрижка омолоджує і освіжає. Видів каре існує безліч, проте наймоднішими цієї весни вважаються стрижки з каштановим кольором волосся і злегка недбалою укладкою. Стильно також виглядає каре з об'ємом біля коріння.

Стрижка шеггі

Шеггі - це стрижка з рваними кінчиками, яка виглядає злегка скуйовдженою. Вона була в тренді в 70-их роках, а зараз знову повернулася на модні покази і червоні доріжки. Така зачіска однаково добре виглядає в будь-якому кольорі і довжині волосся, а також добре поєднується з більш темним корінням.

Ефект мокрого волосся

Вологе волосся, немов ви щойно вийшли з душу, - одна з модних тенденцій весни-літа 2021. Створити такий ефект можна, якщо зачесати волосся назад і використовувати спеціальний гель для укладання. Зачіска підійде не всім, але на вечірці виглядає ефектно.

Низький хвіст

У цьому сезоні стилісти пропонують звернути увагу на низький зализаний хвіст - трендову зачіску для довгого волосся. Хвіст можна прикрасити гумкою або шпилькою, або заховати гумку під волоссям для ділового образу. Така зачіска також дуже зручна в повсякденному носінні.

Короткий чубчик

Такі бренди як Paco Rabanne, Fendi, Dior і Adeam цієї весни часто запрошують на покази моделей з коротким чубчиком. Чубчик вище брів надає дівчині легкий французький шарм і робить зовнішність молодше. Короткий чубчик підійде не всім - його можна носити дівчатам з витягнутим овальним обличчям. Для недбалої зачіски підійде рваний чубчик, а для симетричної - рівний.

Проділ посередині

Стилісти багатьох брендів і модних будинків створили новий тренд цього сезону - зачіску з проділом рівно посередині. Вона добре виглядає на довгому волоссі. При цьому чубчик або відсутній, або укладений з боків. Чітку симетрію пом'якшує легка недбалість і хвилястість, а також натуральний колір волосся.

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Автор: Катерина Пулатова