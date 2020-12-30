Моносерьга / pinterest.com
Наступного року популярними будуть моносерьги. Цю прикрасу не можна носити бездумно.
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Краще вибирати або одну моносерьгу, або асиметричні. Якщо ви одягаєте одну сережку, то закладіть пасмо волосся за вухо, щоб акцентувати на ній увагу.
Якщо ж ви хочете надіти стандартно дві сережки, то в комбінації з моносерьгою ідеально будуть поєднуватися пусети. Вам потрібно дотримуватися лише єдиного правила, згідно з яким колір металу і матеріалу вставки моносерьги повинен збігатися.
Моносерьга / pinterest.com
Моносерьга / pinterest.com
Моносерьга / pinterest.com
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