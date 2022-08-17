Кулон "Україна" / Фото - instagram.com

Патріотичний стиль у 2022 році в Україні набув особливого сенсу - синьо-жовті мотиви та вишиті візерунки стали не просто трендом, а ще й демонстрацією генетичного коду нації. Підхопили ці тенденції і світові модники. УНІАН розповідає про те, які прикраси актуальні зараз. До слова, вони можуть бути відмінним подарунком до Дня Незалежності України 24 серпня. 

Сережки гвоздики

Такий варіант з синьо-жовтим серцем - акуратна прикраса, яка сподобається абсолютно кожній. Сережки можна знайти як в сріблі, так і в золоті. Вони матимуть вигідний вигляд як з класичним, так і з повсякденним одягом.

Сережки гвоздики / Фото - instagram.com
Сережки гвоздики / Фото - instagram.com

Перстень з гравіюванням

Серйозна прикраса з гравіюванням - подарунок собі або найріднішим людям.

Перстень з гравіюванням / Фото - instagram.com
Перстень з гравіюванням / Фото - instagram.com

Кулон

Кулон у формі України - ще один мініатюрний, але дуже елегантний і символічний аксесуар. 

Кулон-оригінальний і дуже символічний подарунок / Фото - instagram.com

Патріотичні кільця

Ці аксесуари йдуть в парі - кільце з синьою смужкою і з жовтою. Їх можна носити як на одній руці, так і на різних.

Синє і жовте кільце / Фото - instagram.com

Нагадаємо, названо топ-5 моделей українських суконь-вишиванок, які підкреслюють вашу ідентичність.

Вас також можуть зацікавити новини: