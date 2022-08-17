Українська тематика не оминула аксесуари.

Патріотичний стиль у 2022 році в Україні набув особливого сенсу - синьо-жовті мотиви та вишиті візерунки стали не просто трендом, а ще й демонстрацією генетичного коду нації. Підхопили ці тенденції і світові модники. УНІАН розповідає про те, які прикраси актуальні зараз. До слова, вони можуть бути відмінним подарунком до Дня Незалежності України 24 серпня.

Сережки гвоздики

Такий варіант з синьо-жовтим серцем - акуратна прикраса, яка сподобається абсолютно кожній. Сережки можна знайти як в сріблі, так і в золоті. Вони матимуть вигідний вигляд як з класичним, так і з повсякденним одягом.

Перстень з гравіюванням

Серйозна прикраса з гравіюванням - подарунок собі або найріднішим людям.

Кулон

Кулон у формі України - ще один мініатюрний, але дуже елегантний і символічний аксесуар.

Патріотичні кільця

Ці аксесуари йдуть в парі - кільце з синьою смужкою і з жовтою. Їх можна носити як на одній руці, так і на різних.

Нагадаємо, названо топ-5 моделей українських суконь-вишиванок, які підкреслюють вашу ідентичність.

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