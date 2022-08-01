Сучасні сукні, прикрашені вишивкою / Колаж УНІАН

Плаття-жіночна і зручний одяг. Цього року особливо актуальним є патріотичний стиль. Щоб підтримати Україну, навіть світові бренди і зірки з гучним ім'ям надягають вишиванки та синьо-жовті кольори. І це не недосяжні тенденції, а те, що бере свій початок у нас. 

УНІАН підготував для вас добірку з декількох модних варіантів жіночих сарафанів і суконь з вишивкою. Виглядає це дуже стильно і патріотично. 

Молочна

По-перше, за рахунок вільного крою таке плаття ідеально сяде на будь-яку фігуру. По-друге, такий відтінок можна поєднувати як з босоніжками або туфлями, так і зі світлими кедами. Як видно на фото, капелюшок вдало підкреслює образ.

Мода 2022: молочне плаття з вишивкою / Фото - instagram.com
Мода 2022: молочне плаття з вишивкою / Фото - instagram.com
Мода 2022: молочне плаття з вишивкою / Фото - instagram.com

Біла

Вишиванка може бути не тільки різнобарвна, а й біла. Ось приклад дуже ніжного і жіночного образу. Він ідеально підійде для урочистої події. 

Біле плаття з вишивкою / Фото - instagram.com
Біле плаття з вишивкою / Фото - instagram.com

Бежева

Цей вільний наряд можна використовувати як на повсякдень, так і для особливого випадку. Базовий колір і акуратні візерунки - те, що завжди буде виглядати вишукано і цікаво. 

Таке вбрання відмінно підійде як на свято, так і на кожен день / Фото - instagram.com
Таке вбрання відмінно підійде як на свято, так і на кожен день / Фото - instagram.com

Блакитна

Цей яскравий наряд відмінно підійде для свята або урочистого заходу.

Практична довжина і популярний фасон - те, що змушує модниць обирати такий одяг. 

Блакитне плаття / Фото - instagram.com
Блакитне плаття / Фото - instagram.com

Сукня-вишиванка

Довжина нижче колін і широкий розріз по центру - родзинка образу. Форма сукні допоможе підкреслити фігуру, якщо під нього вибрати невеликий каблук або шпильку. У такому вбранні вас точно помітять!

Білосніжна сукня-вишиванка / Фото - instagram.com

Нагадаємо, зібрано 5 літніх образів Еди Йилдиз з "Постукай в мої двері",

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