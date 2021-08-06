Дружина президента України не згодна з критикою, бо вона обрала взуття за настановою французької сторони.

Дружина президента Олена Зеленська розповіла, чому вона взула кросівки на зустріч з президентом Франції та його жінкою. Взуття першої леді України викликало багато критики, але це був не виклик усім модним експертам. Зеленська обрала кросівки, бо про це вона домовилася з Бріжит Макрон.

Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю виданню "Фокус".

Так, у квітні 2021 року президент України та його дружина відвідали Париж. Там вони зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді країни. Олена Зеленська прийшла до Версалю у стильному тренчі, чорних брюках та кросівках. Саме її взуття так обурило модних критиків.

За словами дружини Зеленського, служба протоколу не завжди допомагає їй з одягом, проте дає поради:

"Коли запланована довга прогулянка музеями, то мені рекомендують вдягти зручне взуття. І коли мене критикують за кросівки, то маю відповісти, що інакше не можна – на підборах довго не погуляєш".

Олену Зеленську звинувачували у відсутності смаку, адже вона взула на зустріч з президентом Франції спортивні кросівки. Але перша леді України виправдалася за свій вибір.

Виявилось, що кросівки були настановою від французької сторони. Олена Зеленська домовилася з Бріжит Макрон, що вони не будуть взувати підбори. Саме тому вона обрала кросівки від бренду Veja

"Кросівки Veja стали нашим реверансом французькій стороні – і вона (Бріжит Макрон) його помітила, це було дуже приємно. Veja – демократичний бренд, що базується на екологічності, не витрачає гроші на рекламу і працює з невеликими постачальниками. Тобто цей бренд про екологічність та свідоме споживання. Я вважаю, що зробила правильно, обравши його", - зауважила Олена Зеленська.

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Автор: Іван Бойко