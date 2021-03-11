Олена Зеленська показала блузку з модним принтом.

Дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді Олена Зеленська постала в молочній блузці з квітковим принтом.

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Відзначимо, що такий принт зараз найпопулярніший. Він надав Зеленській жіночності, ніжності і в той же час яскравості. Також такий колір блузки ідеально підкреслив смагляву шкіру Олени.

"Стильна блуза", "Вам йде", "Яка красива і весняна", "Дуже стильно", - пишуть коментатори в Instagram.

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Автор: Діана Могилєвич