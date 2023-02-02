Відома співачка обрала джинси та жакет від Лілії Літковської.

Британська співачка Ріта Ора показала модні образи, у яких вона гуляє Нью-Йорком. Серед нарядів зірки було й вбрання від українського дизайнера.

Ріта Ора обрала речі від бренду Litkovska. Зірка зробила ставку на денім, вона вдало поєднала джинсові штани та жакет нестандартного крою. Брюки від Лілії Літковської мають широкі штанини та застібається на зав'язки. Над заднєю кишенею джинсів є логотип Litkovska та вишите серце із кольорами прапора України.

Жакет від Літковської, який обрала Ріта Ора, має подовжену горловину, на грудях є імітація кишень. Свій образ співачка також доповнила кольоровими аксесуарами, великою сумкою незвичайної форми та взуттям від Jimmy Choo.

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Зірка вразила фанів стилем. Вони написали чимало компліментів. Українці ж дякують співачці, що та підтримує дизайнерів нашої країни.

Нагадаємо, нещодавно Бейонсе вперше за чотири роки вийшла на сцену в сукні українського дизайнера.

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