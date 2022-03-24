Людмила Путіна завжди дивувала відсутністю смаку.

Екс-дружина президента Росії Володимира Путіна - Людмила Путіна - рідко з'являлася на публіці і не дуже любила світські заходи.

Хоча зрідка їй все ж доводилося позувати перед камерами, особливо на робочих зустрічах свого колишнього чоловіка. Її образи часто піддавалися критиці, адже перша леді повинна виглядати бездоганно, але Путіна, здається, так не вважала.

Так, на одній з червоних доріжок Путіна з'явилася в чорному штанному костюмі з золотими ланцюгами і заклепками. І начебто нічого, якби не намиста і довгі сережки, які значно здешевили образ.

Втім, колишня перша леді Росії любила впадати з крайності в крайність. То вона - фатальна жінка, то - "сіра мишка". Про це говорить один з її образів - білий гольф і обтисла спідниця, яка знатно підкреслила кілька зайвих кілограмів. А "родзинкою" образу стали туфлі на високих підборах, в які ледь вмістилися ноги Путіної.

Ще один чорний костюм зі спідницею-плісе і жакетом міг би виглядати більш-менш гармонійно на Людмилі, якби не високі чобітки, які візуально вкоротили їй ноги.

Відзначимо, Путіна експериментувала не тільки з одягом, але і з зачісками. Звичайно, стрижка "під хлопчика" - це її маст-хев, а ось колір волосся вона періодично змінювала. Якийсь час вона фарбувалася в темно-каштановий колір з червоним відливом, а потім перефарбувалася в пшеничний блонд.

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