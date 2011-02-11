93 офіцери військової прокуратури Західного регіону склали присягу

Львів. 11 лютого. УНІАН. У штабі Західного оперативного командування відбулася урочиста церемонія складання офіцерами юстиції «Присяги працівника прокуратури».

Як повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі МО України (м.Львів), у заході брали участь прокурорсько-слідчі працівники військових прокуратур Львівського, Луцького, Рівненського, Івано-Франківського, Чернівецького, Ужгородського, Тернопільського, Хмельницького гарнізонів та військовослужбовці апарату Військової прокуратури Західного регіону України.

«Як клятва Гіппократа для працівників медичної галузі, «Присяга працівника прокуратури» є, перш за все, значним моральним стимулом для офіцерів юстиції у справі сумлінного виконання своїх обов’язків на ниві захисту та зміцнення законності та інтересів держави», - наголошується у повідомлені медіа-центру.

За словами військового прокурора ВП ЗРУ полковника юстиції Павла Богуцького цей ритуал був проведений у відповідності до внесених 23 грудня 2010 року Верховною Радою змін до Закону України «Про прокуратуру». Закон набрав чинності 15 січня цього року, а вже 25 січня «Присягу працівника прокуратури» склали працівники апарату Генпрокуратури України.

Під час урочистостей були присутні почесні гості: командувач Західного оперативного командування генерал-майор Юрій Думанський, почесний працівник Прокуратури України Герой Радянського Союзу генерал-майор юстиції у відставці Іван Каліберда, колишній військовий прокурор Західного регіону України генерал-майор юстиції запасу Леонід Лузан та представники правоохоронних органів.

Фото Віталія Іванова