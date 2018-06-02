У Львові взялися за знищення «паразитів» (фоторепортаж)

21 лютого у центрі Львова, біля пам’ятника Тарасові Шевченку, у формі театралізованого дійства відбувся флеш-моб до Міжнародного дня рідної мови «Знищ своїх паразитів».

Під час акції, метою якої є «очищення» рідної мови від слів-паразитів, львів’ян закликали написати їх на спеціальній «антипаразитній дошці», яку тримали «дезінфектори», і «знищити» їх, перекресливши червоним кольором.

Кожен, хто «знищив» своїх паразитів, отримав «сертифікат», який засвідчує, що людина намагатиметься не вживати слів, які забруднюють її мову.

Як стверджують організатори флеш-мобу, Молодіжний націоналістичний конгрес, з його допомогою вони хочуть наголосити на проблемі засміченості мови та запропонувати її вирішення, а саме – викреслити непотрібні слова з нашого повсякденного спілкування, які засмічують мову, стають поганою звичкою, однак не несуть в собі жодного значення.

Відтак, на «антипаразитній дошці» з’явились такі слова: «я рахую» (у значенні «я вважаю»), «тіпа», «блін», «карочє», «я в шокє», «любим» (в значенні «будь-яким»), «мішає» (в значенні «перешкоджає»).

«Наша мова дуже красива і милозвучна, проте слова-паразити, суржик, русизми забруднюють її. Наш захід – це заклик людей до спілкування рідною, а головне «чистою» українською мовою. Мова – душа нації, отже зробімо душу чистою!!!», – зазначив один з організаторів акції, член ЛОО МНК Павло Дацків.