У Львові відбувся показ мод Lviv Euro 2012 Fashion Day (фоторепортаж)

30 березня у Львові відбувся Lviv Euro 2012 Fashion Day, який відкрив щорічний Львівський тиждень моди. Основною подією Lviv Euro 2012 Fashion Day став конкурс на кращу колекцію одягу в стилі чемпіонату Європи з футболу 2012. На подіумі дизайнери продемонстрували колекції в стилі прет-а-порте і арт-шоу.

Оцінювали колекції українські знаменитості та керівники міжнародних організацій. Серед членів журі – дизайнерка Оксана Караванська та керівник МОК «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський.

Найнеочікуваніші дизайнерські рішення, поєднання сучасних тенденцій у моді та футбольної тематики, море оригінальності та сміливості чекає на шанувальників краси і палких шанувальників футболу.

Переможницею конкурсу стала львівська модельєра Романова. Маркіян Лубківський вручив їй також Сартифікат друга Євро-2012. У програмі Lviv Euro 2012 Fashion Day також відбулася презентація персональної фото колекції фотографа національної збірної України з футболу Євгена Кравса, показ дитячих моделей на футбольну тематику від Театру моди “Дерево життя”, конкурс на кращу колекцію присвячену чемпіонату з футболу УЄФА ЄВРО 2012™ від молодих українських та польських дизайнерів одягу та показ колекції « Made in UA» від дизайнерів Львівського Коледжу легкої промисловості.

Фото Євгена КРАВСА