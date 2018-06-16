«Червона спека» у Львові

«Бити чи не бити?» — це запитання стає щоразу менш риторичним

Що ближче 9 травня, то більш напруженою стає ситуація з його святкуванням. Російські націоналістичні організації вперто готуються до поїздки у День Перемоги до Львова, де збираються провести марш і розгорнути 15-метровий червоний прапор. Українські націоналістичні організації і просто доброзичливці обіцяють влаштувати їм “теплий” прийом із елементами боксу та рукопашного бою. Та виглядає на те, що візитери саме цього і прагнуть. Парламент прийняв рішення використовувати червоний стяг на День Перемоги, у Львові ж виконання цього рішення неминуче призведе до побиття вікон в установах, які на це зважаться. Будьмо відверті: маємо справу з доволі грубою провокацією, яку влаштовують проплачені ландскнехти і… українська влада!

Ворог біля воріт

Перший судовий позов, поданий “Фронтом змін” щодо заборони маршу партії “Русское единство” з радянськими прапорами у Львові 9 травня, залишено без розгляду. Поки аналогічний позов уже від імені всієї міськради в процесі підготовки, “Русское единство” спільно з партією “Родина” активно готуються до мандрівки у місто Лева. Гості планують пройти врочистою ходою головними вулицями Львова до Пагорба Слави, щоб покласти там квіти. За різними даними, до Львова планують прибути 200 — 1000 гостей. Офіційно декларують меншу кількість, у кулуарах ідеться про цифри на порядок вищі. Начебто, заплановано приїзд із Одеси до Львова 100 учасників акції на двох автобусах, до них мають приєднатися ще 200 активістів із Криму. Також із ними має бути їх же охорона (охоронна фірма українофоба Маркова), яку пообіцяли забезпечити організатори для «своїх» людей.

Депутат Одеської міськради від партії “Родина” Сергій Кушнір розповів: “Сьогодні триває підготовка до поїздки. Така буденна підготовка — замовляємо автобуси, погоджуємо, що треба взяти зі собою. Ви розумієте, треба людей забезпечити питвом, їжею, обов’язково буде охорона. Ми вже проводимо переговори з владою про те, коли ми приїдемо, що буде, щоб не було жодних несподіванок”. А несподіванки будуть…

Партія “Русское единство” заявляє, що її ініціатива що до проведення ходи в День Перемоги у Львові знайшла величезну підтримку, й акція обов’язково відбудеться. Координатор акції, голова Сімферопольської міської організації партії “Русское единство” Сергій Юхін запевнив: “Прихильників знайшлося відразу й багато. Почали надходити листи і лунати дзвінки, причому, з усії України. Люди акцію розуміють і бажають особисто взяти участь, або, принаймні, висловити солідарність, словесно підтримати. У минулому році ми проводили масштабний захід — “Дорогами Перемоги”, проїхали по всіх містах півострова і збиралися в 2011 вийти за межі Криму. Виходимо. Плани російської єдності поширюються на всю Україну. І взагалі, досить сидіти в глухій обороні, треба просуватися вперед і поширювати свої ідеї, свої цінності”. За його словами, зараз у Криму формується група для поїздки до Львова з числа добровольців і обирають серед них найдостойніших, ідеологічно підготовлених, свідомих, таких, що не піддаються на провокації і не вживають спиртні напої.

У рамках підготовки до заходу група активістів “Русского единства” відвідала Львів на початку квітня. Як повідомили згодом у прес-службі партії, делегати пройшли вулицями Львова і визначили на місцевості маршрут руху колон, дізналися, де можуть зупинитися автобуси, де відбуватиметься координація учасників маршу. Окрім того, Сергій Юхін заявив, що відвідав відділ культурних заходів Львівської міської ради, де провів попередні переговори з офіційною владою що до проведення маршу Перемоги. Політики назвали поїздку успішною. Львівська міська рада про цей візит — ні пари з уст.

На чатах

У свою чергу, активісти ВО “Свобода” пообіцяли не допустити марш у Львові. З їх слів, якщо суд відмовиться це зробити, активісти партії готові перекрити в’їзд до міста. Дізнавшись про акцію, львівські націоналісти поширили листівки із закликами не допустити проведення Параду Перемоги у Львові і “перевиховати” гостей.

Депутат Львівської міської ради від фракції ВО «Свобода» Юрій Михальчишин пообіцяв «врегулювати» ситуацію, якщо 9 травня до Львова «захочуть приїхати молоді люди з червоними прапорами». “Ми прийматимемо їх адекватно, — відповів на запитання, як зустрічатиме “Свобода” гостей, депутат міськради від цієї партії Василь Павлюк. — Якщо в державі не розуміють або спеціально це роблять на догоду Москви і хочуть провокацій, бо це ж явна провокація, якщо вони хочуть кровопролиття, хочуть зіткнень, хочуть арабський варіант, ну, можливо, він і буде. Ніхто не сидітиме склавши руки, це чітко вам говоримо. Ніхто!” Тобто, гостей будуть бити і альтернативи тут нема.

Від імені міськради, як її секретар, Василь Павлюк поінформував, що наразі міська рада отримує заявки від різних партій та організацій щодо проведення мітингів і демонстрацій на одному й тому ж місці у той самий час, у той самий день, а це може спричинити непотрібні та небезпечні зіткнення. Відтак міськрада звертатиметься до суду з проханням заборонити будь-які марші, ходи тощо.

До речі, на запитання щодо зустрічі представників “Русского единства” у “відділі культурних заходів” у Львівській міськраді з місцевою владою, Василь Павлюк відказав: “Мені нічого про це не відомо. Може, якась кулуарна і була. Я думаю, що це повний маразм, ніхто на таке не міг піти, це просто смішно. Усі розуміють, що це за собою потягне”.

П’ята колона

Із більшою і неприхованою радістю чекають гостей зі Сходу та Півдня їх соратники. Голова Львівського антифашистського комітету Олександр Калинюк зазначив, що гості приєднаються до Львівської обласної організації ветеранів України, і всі разом відсвяткують День Перемоги. За словами Калинюка, 9 травня на 10.00 запланована Панахида на солдатському меморіалі на вулиці Мечнікова, а після цього колона має перейти на Пагорб Слави на Пасічній і там провести мітинг. Заборонити святкування Дня Перемоги не може ніхто, адже це державне свято, аргументує Олександр Калинюк. Інша річ, що можуть заборонити марші, ходу. Що ж до місця проведення мітингу, то інших претендентів на Пагорб Слави не знайдеться, впевнені організатори. А якщо діятимуть якісь заборони у центрі міста, то по центру вони й так не планують ходити. Це нагадує знамениту лисицю, яка не доскочивши до винограду, сказала: «Та він однаково був кислий»…

Окремою колоною

Окремо від усіх решти планують вшанувати жертв і героїв Другої світової війни і Великої Вітчизняної війни члени Партії регіонів. Як повідомили у прес-службі обласної організації, партійці покладуть квіти на Пагорбі Слави у час, коли там не буде інших партій чи організацій. Адже, запевняють там, Партія регіонів у Львівській області є самодостатньо організацією і не потребує брати участі разом із іншими політичними силами у якихось акціях чи провокаціях.

Вішати чи не вішати?

Верховна Рада прийняла Закон, згідно з яким «Прапор Перемоги» — червоний прапор, майже ідентичний з Держпрапором СРСР, слід використовувати під час святкування Дня Перемоги 9 травня і днів визволення окремих міст поряд із Державним прапором України. Обидва прапори слід вивішувати на будівлях, а також використовувати під час усіх заходів, які проводять органи державної влади і місцеві ради. Звісно, аби це рішення набуло сили закону, необхідний підпис Президента. У декого чомусь є сумнів, чи він буде… І як Львову виходити з такої ситуації?

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк сміливо назвав рішення підняття радянських прапорів на 9 травня таким, що не піде на користь західноукраїнській громаді. Втім, за його словами, якщо Віктор Янукович підпише прийнятий закон, ЛОДА доведеться думати, як його виконувати: «Якщо це рішення стане законом, то тоді ми будемо думати, як його виконувати на території нашого краю».

Голова фракції Партії регіонів у Львівській обласній раді Ігор Грещук так прокоментував “питання прапора”: “Верховна Рада прийняла рішення про вивішення Прапора Перемоги. У цьому випадку прапор, який був над Рейхстагом, був червоного кольору, але з певними символами певної військової частини. Наголошу: не йдеться про знамена СРСР, а про стяг Перемоги — це різні речі. Якщо Президент це рішення підпише, і воно набуде статусу закону, то я вважаю, що ми, як законослухняні люди, повинні цьому підкоритися і діяти у правовому полі. Але я проти протистоянь і конфліктів на вулицях Львова і вважаю недоцільним пронесення великого червоного прапора гостями зі Сходу та Півдня вулицями нашого міста”. Цікаво, щоб сказали в Регіонах, якби у Львові замість фонтана, почали відновлювати пам’ятник Леніну?

«Вивішування червоного прапора — символу терору, окупації, тоталітарного режиму, що десятки років намагався стерти з землі український народ, буде неоднозначно сприйняте суспільством і може призвести до непередбачуваних і навіть конфліктних наслідків, — впевнений голова фракції партії «Фронт змін» в обласній раді Степан Кубів. — Президент зобов’язаний не підписати закон «Про внесення змін до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років». Якщо ж це станеться, то єдиним компромісним вирішенням питання є внесення доповнення про те, чи вивішувати прапори Радянського Союзу чи ні, має залишатися за місцевими радами».

Відповідаючи на запитання, чи буде червоний прапор над Львівською обласною радою, перший заступник голови Львівської обласної ради Петро Колодій запевнив: “Ми зробимо все, щоб його там не було, не допустимо цього”. Зокрема, депутати облради від фракції “Свобода” ініціюють скликання 28 квітня позачергової сесії з приводу ухвалення Верховною Радою змін до Закону щодо використання копій Прапора Перемоги.

Секретар міськради Василь Павлюк налаштований найбільш рішуче. “А якщо нам завтра скажуть державу розпускати, зробимо?” — у праведному гніві запитав чиновник, коментуючи ситуацію довкола вивішування червоних знамен. “Верховна Рада порушила Конституцію України, в якій чітко зазначено: “Державним прапором у нашій державі є єдиний синьо-жовтий прапор, а піднімати червоний стяг неіснуючої держави, вибачте, будь ласка, ми не зобов’язані виконувати такі антидержавні, антиконституційні рішення”. Під час минулої сесії міська рада прийняла ухвалу, що на території Львова заборонена будь-яка радянська і нацистська символіки. “У нас єдиний Державний прапор, і лише його вивішуватимуть», — запевнив Василь Павлюк. Тож ЖЕКи не чіплятимуть на будівлі червоні стяги, повідомив політик.

Створенням штучного ворога назвав лідер Львівської «Батьківщини» Роман Ілик усі перипетії навколо червоного стягу: «Коли центральній і місцевій владі нічим похвалитись, нічого показати у своєму активі, тоді з’являється штучний ворог, наприклад, червоний прапор. Так «ворогуючі» партії стають союзниками у створенні провокацій». За його словами, сьогодні більшість людей думають про те, як вижити, як прогодувати свої сім’ї, а не про ті штучно створені проблеми, які постійно витягують на поверхню.

І знову Садовий!

Перший секретар Львівського обласного комітету Комуністичної партії України Михайло Стула заявив, що їхня партія вимагатиме покарання, якщо червоні знамена не замайорять у Львові: “Якщо влада буде ігнорувати вивішення червоних прапорів, то ми ініціюватимемо притягнення до кримінальної відповідальності тих можновладців, які не виконуватимуть закони України, людину, яка підпише документ. У цьому випадку документ підписує міський голова, і він несе відповідальність за те, що підписав”.

Міський голова Львова Андрій Садовий так прокоментував ситуацію: «Із 7 до 9 травня ми святкуємо у Львові День міста. 7, 8, 9 травня у Львові будуть вивішені наші національні прапори. Є ухвала міської ради, яка забороняє радянську та нацистську символіку, її використання заборонено на території Львова. Я працюю міським головою, для мене це є норма до виконання”.

Газета "Ратуша", Ірина Юзик