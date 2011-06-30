Цимбалюк у Брюсселі презентував Львівщину
20:58, 30 червня 2011Львів
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Слухало 660 осіб
Львів. 30 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, знаходячись з робочою поїздкою у Брюсселі, провів презентацію Львівської області в Посольстві України в Бельгії.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.
На заході були присутні понад 660 осіб, серед яких - представники дипломатичних кіл, Єврокомісії та Європарламенту, підприємств, асоціацій та інші.
Виступ голови Львівської ОДА викликав чималий інтерес у присутніх.
Як повідомляв УНІАН, Михайло Цимбалюк перебуватиме в Брюсселі із робочим візитом до 1 липня.
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