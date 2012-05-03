Прокуратура порушила справу за фактом аварії на Львівській залізниці

Львів. 3 травня. УНІАН. Органами прокуратури Львівської області порушено кримінальну справу за фактом аварії на Львівській залізниці, де сьогодні о 00. 25, на залізничному перегоні Підбірці – Борщовичі зійшли з рейок 10 вагонів вантажного потягу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Прокуратури Львівської області.

На місце події виїжджав прокурор Львівської області Олег Василенко, заступника прокурора області Ігор Білецький, виконуючий обов’язки Львівського міжрайонного транспортного прокурора Артур Томашевський, прокурор Пустомитівського району Роман Труба, керівництво УМВС України на Львівській залізниці та слідчо-оперативна група.

Львівською міжрайонною транспортною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).

У справі вже створено слідчо-оперативну групу та вживаються заходи, спрямовані на з'ясування усіх обставин та встановлення можливих винуватців злочину.

Хід досудового слідства перебуває на контролі прокуратури області, - інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Львівської залізниці, причини сходу вагонів на перегоні Борщовичі-Підбірці з’ясовує спеціальна комісія.

«3 травня о 00.25, на перегоні Борщовичі-Підбірці при слідуванні поїзда №3407 у складі 39 вагонів, вагою 2946т, допущено схід 10 вагонів (з 24-го по 33-й) з голови поїзда (3 – порожні криті, 4 – з дизельним пальним, 1- з бензином, 2 – із щебенем). У результаті сходу сталося загоряння вантажу в цистернах – дизпалива та бензину, а також пошкоджено близько 300 метрів колії, 4 опори контактної мережі, порушено габарит по парній колії з перекриттям руху по обох коліях. На ліквідацію наслідків транспортної події о 00.35 піднято пожежний поїзд ст. Львів та о 01.05 піднято відновний поїзд ВП-3512 ст. Львів”, - інформує прес-служба.

За даними Львівської залізниці, попередня ймовірна причина сходу вагонів – злам боковини візка 29-го по ходу поїзда вагону.

У зв’язку з транспортною подією в обхід через ст. Чортків прослідували поїзди: №137 сполученням Одеса-Івано-Франківськ-Чернівці, №59 сполученням Москва-Київ-Софія;

в обхід через ст. Ходорів прослідували поїзди: №81 сполученням Київ-Ужгород, №49 сполученням Київ-Трускавець, №107 сполученням Одеса-Ужгород;

в обхід через ст. Стоянів прослідували поїзди: №371 сполученням Мінськ-Львів, №13 сполученням Харків-Ужгород, №141 сполученням Москва-Чернівці.

О 05.40 було відкрито рух по парній колії після чого прослідували поїзди: №14 сполученням Ужгород-Харків, №107 сполученням Одеса-Ужгород, №6034 сполученням Львів-Золочів, №170 сполученням Львів-Київ, №91 Київ-Львів.