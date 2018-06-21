Євроматч у Львові: обійми «грибочків», політика і «Fuck off Euro-2012»

Львів’яни та іноземні туристи у дружніх хмільних обіймах сплять у кущах обабіч стадіону, розмальовані вболівальники, вщент забиті «Арена Львів» і фан-зона міста. У Львові стартувало Євро-2012...

Політика і протести «не прижилися»

Львів з нетерпінням очікував перший матч Євро на своїх теренах. Очікував, хто як: місцеві вболівальники рахували спочатку дні, а потім години до початку матчу і вже зранку у матчевий день розпочали «обмивати» цю радісну подію (дехто так перебрав, що, власне, матчу вже і не дочекався).

Радісну подію "обмивати" почали ще вранці

Серед жіночого представництва міста переважали настрої «забрати дітей і поїхати на дачу подалі від суєти і перекритих доріг». «Приперчила» такі наміри і заява уповноваженого з прав дитини в Україні Юрія Павленка, що «на період проведення Чемпіонату з футболу Євро-2012 істотно зростуть загрози сексуального характеру для українських дітей». Щоправда, сексуальних маніяків у місті не спостерігалося, а от «секс-жертва» таки була: хтивого фаната-італійця у львівському готелі обікрали три повії, які ще й виявилися неповнолітніми.

Місцеві політики і лідери громадських організацій метикували, як скористатися Євро, щоб «визволити Юлю», «відремонтувати дороги», «вибити борги із зарплати», «підняти власний рейтинг». До спільної згоди не дійшли, акції не узгодили і у матчевий день обійшлося тим, що містом розклеїли листівки, в яких порівняли Віктора Януковича з покійним лівійським лідером Муамаром Каддафі; у селі Малехів біля Львова, з десяток людей вийшли на перекриття об‘їзної дороги вимагаючи закриття міського сміттєзвалища. Оскільки об’їзна дорога на під’їздах до «Арени Львів» і так була перекрита для руху у зв’язку з проведенням матчу – селяни постояли на порожній трасі і розійшлися. Не викликали очікуваного резонансу і спроби представників об’єднаної опозиції масово одягти іноземних вболівальників у футболки з написом Free Yulia та портретом екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, які вони роздавали біля входу у євростадіон та фан-зону. Іноземці брали охоче, однак одягати відмовлялися навідріз. Відмітилися і фани львівської команди «Карпати», які перед початком матчу обклеїли місто наліпками з написом "Fuck off Euro-2012", на яких красувалися герби Польщі та України. У такий спосіб вболівальники «Карпат», за їх словами, висловлювали протест проти того, що Євро проводиться аж ніяк не для найзапекліших уболівальників із України, а лише для заможних людей, які можуть собі дозволити витратити великі суми на квитки.

Але попри все атмосфера в місті, у фан-зоні та на «Арені Львів» панувала приязна і піднесена. Політика і протести «не прижилися».

Футбол і алкоголь єднає

У день матчу Львів заполонили іноземні уболівальники, більшість з яких були одягнені у яскраві костюми з елементами національної символіки. Лише за офіційною статистикою, до міста на перегляд матчу «Німеччина – Португалія» прибуло 60 тисяч іноземців: майже 15 тисяч німецьких фанів, більше 5 тисяч уболівальників з Португалії, а також туристи з Польщі, Китаю, Фінляндії, Ірландії, Нідерландів, Індонезії, Малайзії, В’єтнаму.

Найколоритніше виглядали португальці – розмальовані обличчя, яскраві тюрбани на головах і строкаті балахони, розшиті національною символікою.

Найколоритнішими були португальці

Найбезпосередніше поводилися німці. Щоправда, їх безпосередність подекуди шокувала львів’ян, які спостерігали як німецькі уболівальники кидають сміття у фан-зоні на землю біля смітника. Не переобтяжували себе німці і відвідуванням туалетів, бо справляли малу нужду всюди: біля наметів у фан-зоні, на вулицях, йдучи у колоні вболівальників алеєю до стадіону (дехто, щоправда, сором’язливо прикривався національним прапором).

Німецькі фани шокували львів`ян

Проте всіх фанів об’єднала любов до футболу, пива і міцних алкогольних напоїв, які споживалися у великій кількості. По місту гуляли у дружніх обіймах іноземці та українці, виспівуючи наших та їхніх пісень. На алеях біля стадіону можна було спостерігати з добрий десяток щасливих уболівальників, які прямуючи на «Арену Львів» буквально «падали з ніг» від великої кількості випитого алкоголю і засинали в кущах при дорозі.

Колоритно виглядала на підході до стадіону (алея від супермаркету «Ашан») пара чоловіків: один в одязі з німецькою національною символікою та дебелий чолов’яга у вишитій сорочці, яких зморило від спожитого алкоголю і вони заснули поруч під кущем. Медики, які збирали ці «грибочки» (лікарі швидкої зізналися, що так вони називають осіб, яких у стані алкогольного сп’яніння підбирають не за викликами, а на вулицях, узбіччях та під кущами), розповідали, що клопоту з «грибочками», яких було чимало і всюди, не виникало і дійшовши тями вони висловлювали невдоволення хіба тим, що не потрапили на матч.

Як розповів журналістам начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, у перший день матчу, 9 червня, у Львові було госпіталізовано чотирьох вболівальників. Це були двоє португальців, поляк і українець. Одному з португальців діагностували алкогольне отруєння. Інший зазнав травми під час падіння з мотоцикла. Зазнав травми і український волонтер, який перечепився і впав на стадіоні за кілька годин до матчу. Натомість, у поляка просто перед вчорашньою грою діагностували гіпертонічний криз.

Загалом учора у фан-зоні надавали допомогу трьом громадянам України, які скаржилися на дрібні проблеми зі здоров’ям, а на стадіоні за медичною допомогою звернулися 22 особи.

Забита «Арена Львів», димові шашки та паперові кульки

І ось воно святая святих – «Арена Львів», куди задовго до початку матчу потяглися натовпи вболівальників. Вони нарікали на те, що громадський транспорт висаджував їх за два кілометри від стадіону, які їм доводилося долати під дощем, проте всі були задоволені, що на стадіон їх пропускали швидко і черг не було. Лише перед самим початком матчу група українських фанів, які запізнювалися на початок, почали напирати на стюартів і утворивши тисняву стали перелазити через турнікет п’ятого сектору. Охорона з розумінням поставилася до намірів уболівальників потрапити на стадіон і інцидент було швидко вичерпано.

Біля входу на стадіон можна було в перекупників придбати і квитки на матч, щоправда, гарантії, що вони не були підробкою не було.

Квитками на матч торгували біля стадіону

Журналісти дізналися, що квитки на матч «Німеччина – Португалія» першої категорії продавали за 2 тисячі гривень, другої категорії не було в наявності, а квитки третьої категорії пропонували по 800 гривень. Був, щоправда, один чоловік, який продавав квиток першої категорії за 100 євро, але це був єдиний квиток, який він мав для продажу.

Сам стадіон був заповнений вщент задовго до початку матчу. Поруч від сектора, над яким було вивішено банер з написом «Рівне», порожніло поспіль зо два десятки місць, однак виглядало на те, що це не з’явилася на матч якась група.

Яскраві кульки, банери у національних кольорах, плакати з гаслами на підтримку збірних, скандування на підтримку команд – усе це переплелося у приязній атмосфері, яка панувала на стадіоні упродовж усього матчу, попри те, що серед уболівальників панувала звична напруга пристрастей. Німці чемно відбули перший тайм і лише у другому таймі «підбадьорюючи» свою команду до гольових ситуацій почали зі свистом жбурляти на поле, коли португальці наближалися до їх воріт, великі паперові кульки, а після забитого на 73 хвилині матчу м’яча у ворота португальців «на радощах» кинули димову шашку, яка потрапила на нижній ярус трибун з німецькими вболівальниками. Димом затягло майже півсектора німців.

Димом затягло майже півсектора німців

У відповідь активізувалася група підтримки португальців, які при наближенні німецьких гравців до їх воріт – здіймали несусвітній галас та демонстрували імпровізовані сценки, які «німці невправні гравці».

Сервіс, ціни і заборона куріння

Медіа-центр «Арени Львів» вразив великою кількістю іноземних (за даними організаторів було акредитовано кілька тисяч представників ЗМІ) журналістів, відсутністю Wi-Fi, частковими перебоями з подачею струму до розеток, а також «космічними» цінами на їжу та напої. Приміром, стаканчик чаю коштував 26 грн. 56 коп, сендвіч з шинкою та сиром – 28 грн., півлітрова пляшка Кока-коли, Спрайту, Бонакви – 21 грн. 50 коп., пачка жуйки – 10 грн. 50 коп.

Здивувало те, що на площадці біля глядацьких трибун ціни були чомусь значно нижчими. Тут чай коштував вже 13 грн., дешевшими були і сандвічі та напої (Кока-кола – 12 грн).

На журналістів справили позитивне враження стюарти (серед яких було дуже багато тендітних дівчат студентського віку), які намагалися кількома мовами допомогти дістатися до необхідного сектора, сприяли неповносправним дістатися до свого місця, а настирливим іноземним фанам тактовно не давали перелазити із сектора в сектор та через «прошу-перепрошую» відбирати в них заборонені предмети. Приміром, у німецьких вболівальників вони «експропріювали» майже метрову ляльку, яку німці виставляли у першому ряді дупою під час того, як гравці збірної Португалії наближалися до німецького голкіпера.

Черг до туалетів не було, чистоту забезпечували стюарти, які миттєво реагували на появу порожніх упаковок з-під попкорну та паперових стаканчиків. А от заборону куріння (всюди були попереджувальні таблички, крім цього при вході на стадіон всіх попереждали про це) ігнорували. У перерві між першим і другим таймом курці висипали на балкони «Арени Львів» і «з насолодою» ігнорували заборону при цьому кидаючи недопалки прямо під ноги. Спершу охорона і стюарти намагалися якось цьому завадити, однак іноземці вдавано показували, що не розуміють про що йдеться, а всі інші курці їх мавпували, мовляв, «не розуміємо!».

Обійшлося без криміналу

Після завершення матчу, вболівальники не поспішали залишати трибуни. Вони співали пісень, фотографувалися і намагалися залицятися до дівчат, які продавали безалкогольні напої.

Коли вболівальники потяглися колонами від стадіону до центру міста, де продовжили свої розваги (громадських транспорт йшов забитий «під зав’язку», а таксисти «ломили» рокфелерівські ціни), – активізувалися міліціонери і співробітники ДАІ, які були буквально всюди. Та вболівальники Португалії, попри програш команди, співали пісень і розмахували прапорами не вступаючи у суперечки з опонентами. А німцям вистачило здорового глузду не «святкувати» перемогу з присмаком скандалу та криміналу.

До світанку центром львова гуляли натовпи іноземців, а мешканці центральної частини Львова тішилися видовищем спостерігаючи за ними з балконів на яких влаштовували родинні вечірки, що переходили у ранкову каву.

Сьогодні львівська міліція відзвітувала: «перший у Львові футбольний матч пройшов без порушень громадського порядку».

Львів вже очікує на наступний євроматч!

Ксенія Нестеренко