Нове дослідження показало, що на рух плит впливає конвекція тепла і гірських порід в мантії Землі.

Вчені виявили новий шар частково розплавленої породи під земною корою, який може допомогти вирішити давню суперечку про те, як рухаються тектонічні плити, і звідки беруться землетруси.

Дослідження було опубліковано в журналі Nature Geoscience. Воно стверджує, що розплавлений шар розташований приблизно у 160 кілометрах від поверхні і є частиною астеносфери, що важливо для тектоніки плит, оскільки утворює відносно м'яку межу, яка дозволяє тектонічним плитам рухатися крізь мантію.

Однак дослідники виявили, що розплавлений шар, здається, не має помітного впливу на потік мантійних порід. Натомість, кажуть вони, відкриття підтверджує, що конвекція тепла та гірських порід у мантії має переважний вплив на рух плит.

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"Коли ми думаємо про те, що щось плавиться, ми інтуїтивно думаємо, що розплав повинен відігравати велику роль у в'язкості матеріалу",- сказав один з учасників дослідження. "Але ми виявили, що навіть там, де частка розплаву досить висока, його вплив на потік мантії дуже незначний".

Згідно з дослідженнями, переважний вплив на рух плит надає конвекція тепла і гірських порід в мантії. Хоча надра Землі в основному тверді, протягом тривалого періоду часу скелі можуть зміщуватися і текти, як мед.

За словами вчених, демонстрація того, що розплавлений шар не впливає на тектоніку плит, означає, що однієї складної змінної для комп'ютерних моделей Землі стане менше.

Як повідомляється, завдяки дослідженню вдалося позбутися помилкової теорії виникнення землетрусів.

"Ця робота важлива, оскільки розуміння властивостей астеносфери та причин її нагрівання є основоположним для розуміння тектоніки плит", - заявила співавтор дослідження сейсмолог та професор Університету Брауна Карен Фішер.

Землетрус у Туреччині і його наслідки

6 лютого в прикордонних районах Туреччини і Сирії стався землетрус магнітудою 7,8. Потім послідувало безліч афтершоків і ще кілька землетрусів. Підземні поштовхи в Туреччині фіксують і сьогодні, 8 лютого.

За останніми даними, кількість жертв в обох країнах перевищила 11200 осіб. Однак ця цифра продовжує зростати. Ускладнює ситуацію холодна погода, яка зараз панує в постраждалих районах. Місцями вночі температура там опускається нижче "нуля".

За даними ВООЗ, кількість жертв турецько-сирійського землетрусу може перевищити 20 тисяч.

За прогнозами вчених, сейсмічність збережеться ще деякий час. Наприклад, після смертельного землетрусу 1822 року поштовхи тривали і наступного року.

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