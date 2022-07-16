Серйозно страждають від лісових пожеж Іспанія і Португалія.

Європу захлеснула хвиля лісових пожеж, викликаних аномальною спекою. У Португалії, Іспанії, Греції та на південному заході Франції тисячі рятувальників намагаються протистояти бурхливому вогню. Тисячі людей евакуйовані, а кілька сотень померли через наслідки спеки.

Роботу пожежників ускладнює той факт, що температура в багатьох з охоплених вогнем районів перевищила 40 градусів Цельсія, і на початку наступного тижня очікується новий температурний стрибок, повідомляє Бі-бі-сі.

Нинішнім надвисоким літнім температурам в Європі та сусідніх країнах передувала дуже суха зима, що підготувала ідеальні умови для поширення вогню. В результаті, в липні пожежі охопили лісові ділянки у Франції, Іспанії, Італії, Хорватії, Греції, Туреччині та Марокко.

Вчені зазначили, що в останні роки помітно почастішали природні катаклізми, пов'язані з екстремальною погодою. Зокрема, періоди спеки стали більш регулярними, більш інтенсивними і більш тривалими через кліматичні зміни, викликані діяльністю людини.

Глобальна середня температура вже перевищила доіндустріальний рівень на 1,1 градус Цельсія і буде продовжувати підвищуватися, якщо країни не уріжуть викиди парникових газів в атмосферу, кажуть вчені.

На цьому тижні глава Федерації пожежників Франції Грегорі Альіоне заявив, що пожежники щодня на собі відчувають наслідки змін клімату.

"Їх не в 2030 році треба чекати - вони відбуваються вже зараз", - підкреслив Альіоне.

Португалія та Іспанія

У четвер на півночі Португалії спека досягла 47 градусів Цельсія і потім трималася в районі 40. На півдні Іспанії термометри також показували за 40.

Вже понад 300 людей померли в Португалії та Іспанії через проблеми зі здоров'ям, викликані спекою і димом, повідомила місцева влада.

З червня на понад 90% території Португалії встановилася посуха, повідомляла влада країни. Розпочаті на її тлі лісові пожежі - в основному на півночі - вже знищили понад 30 тис. га землі. Востаннє території подібного розміру в Португалії були загублені вогнем в 2017 році. Через руйнівні лісові пожежі тоді загинули близько 100 осіб.

Але півдні Іспанії пожежі вирують біля прибережного містечка Міхас на популярному курорті Коста-дель-Сіль. Через вогонь, що поширюється на пагорбах поблизу цього міста, влада евакуювала близько 2300 осіб. Відпочиваючі поблизу сусіднього міста Торремолінос могли бачити, як над пагорбами піднімалися клуби чорного диму, а пожежники на літаках намагалися приборкати вогонь, скидаючи на нього галони води.

Otro incendio en zonas de Sierra de Málaga, en este caso, cerca de Alhaurin de la Torre pic.twitter.com/5FtBQwMvmF — Emilio Mateos Ortega (@emiliomoska) July 15, 2022

Іспанські пожежники також борються з вогнем на північному заході країни, де в четвер температура досягла 45 градусів Цельсія і загорівся заповідник Монфраг недалеко від кордону з Португалією. Цей ліс відомий своїм природним розмаїттям і великою кількістю різних видів птахів.

Франція

У Франції природні пожежі в основному припадають на Атлантичне узбережжя - найскладніша ситуація в Департаменті Жиронда на південному заході країни, з адміністративним центром в місті Бордо.

Там вже вигоріло понад 4 тис. га землі і понад 11 тис. людей були змушені евакуюватися - в тому числі тисячі туристів, які відпочивали в популярних кемпінгах. На дорогах вишикувалися довгі черги з автомобілів, що залишають регіон, а в'їзд до нього заблокувала поліція.

Починаючи з вівторка в операції з гасіння пожеж у Франції були задіяні більше тисячі пожежників і дев'ять гідролітаків.

Як повідомляв УНІАН, британська метслужба випустила "червоне" попередження про небезпечну погоду - вперше в історії через високу температуру. Червоне попередження означає потенційну загрозу для життя, яка не обмежується людьми з ослабленим здоров'ям, що входять в групи ризику.

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