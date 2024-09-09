Зокрема виверження вулкана вилило 150 метричних тонн водяної пари в стратосферу.

15 січня 2022 року сталося виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапаї, внаслідок чого відбулося сильне цунамі, яке зруйнувало будинки та забрало життя чотирьох людей по всій Тонзі. Іншим наслідком такого явища стала велика кількість аерозолю та водяної пари, яку вибух підняв у небо, пише Live Science.

Тому дослідники вирішили з'ясувати, як виверження Хунги вплинуло на клімат у Південній півкулі впродовж наступних двох років. За їхніми словами, впродовж року після виверження ефект охолодження від вулканічних аерозолів, які відбивають сонячне світло в космічний простір, був сильнішим, ніж потепління, спричинене водяними парами, які утримують тепло в атмосфері, однак більша частина впливу вулкана розсіялася до кінця 2023 року.

"Виверження вулкана Хунга викинуло в стратосферу близько 150 метричних мегатонн водяної пари - настільки багато, що це підвищило глобальний рівень стратосферної водяної пари приблизно на 10%. Це масивне впорскування води знизило температуру в тропічній стратосфері на 4°C у березні та квітні 2022 року. Своєю чергою це тимчасове охолодження створило вторинну циркуляцію, яка призвела до зниження рівня озону протягом усього 2022 року", - зазначають у виданні. Відео дня

Крім того, виверження вулкана викинуло в стратосферу від 0,5 до 1,5 метричних мегатонн діоксиду сірки. Відомо, що ця речовина утворює сульфатні аерозолі, які відбивають сонячне світло та можуть спричинити зменшення поверхневої радіаційної сили, або різниці між вхідним та вихідним випромінюванням.

"Це може призвести до глобального похолодання, якщо аерозольне навантаження досить велике, як це було під час виверження вулкана Пінатубо в 1991 році, коли було викинуто близько 20 метричних мегатонн діоксиду сірки. Аерозольне навантаження від виверження Хунга було не дуже великим, і його наслідки в основному обмежувалися Південною півкулею в 2022 і 2023 роках", - пояснили у матеріалі.

Попри те, що виверження короткочасно вплинуло на радіаційний баланс Землі, ця зміна була дуже незначною, адже глобальне зменшення радіаційного потоку становило менше 0,25 вата на квадратний метр протягом 2 років, перш ніж баланс повернувся до рівня, що був до виверження.

"Ця коротка зміна означає, що виверження вулкана Хунга могло спричинити незначне похолодання в Південній півкулі, але дослідники кажуть, що було б складно отримати таку ж інформацію лише на основі метеорологічних спостережень", - підкреслили у виданні.

Інші наукові дослідження

Раніше дослідники виявили, що забруднення повітря пов'язане зі збільшенням частоти блискавок під час гроз. Відомо, що взаємозв'язок між аерозолями та блискавками вивчався і раніше, проте науковці досі намагаються отримати належну оцінку через багато різних атмосферних факторів.

Також повідомлялось, що велика ділянка Атлантичного океану охолоджується рекордними темпами. За словами вчених, аномальна холодна пляма, яка обмежується смугою океану, що охоплює кілька градусів на північ і південь від екватора, утворилася на початку червня після багатомісячної смуги найтепліших поверхневих вод за більш ніж 40 років.

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