В Антарктиді фіксують аномально високу температуру.

Антарктиду захлеснула рекордна хвиля тепла. Про це пише The Watchers.

Як повідомляється, температура поверхні в деяких частинах Антарктиди нещодавно піднялася майже на 30 °C вище за норму, спричинивши те, що вчені називають антарктичною "хвилею тепла". Цю температурну аномалію Едвард Бланшар, атмосферний вчений із Вашингтонського університету, описує як "майже рекордну або навіть рекордну подію для регіону".

Зимові температури в Антарктиді в середньому становлять близько -20 °C, а піки сягають від -70 °C до -80 °C. Однак кілька станцій в Антарктиді нещодавно зафіксували температуру на 20-30 °C вищу за норму, що є однією з найвищих позитивних температурних аномалій на планеті.

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"Теплова хвиля на Антарктичному плато незвичайна скоріше своєю тривалістю, ніж інтенсивністю, хоча деякі значення примітні", - каже аналітик температури в Антарктиді Стефано Ді Баттіста.

На станції Південного полюса був найтепліший липень з 2002 року, температура була приблизно на 6,3 °C.

Причина цієї хвилі тепла залишається незрозумілою, але вчені припускають, що вона може бути пов'язана з атмосферними змінами на висоті близько 30 км над поверхнею в стратосфері. Цього року рідкісна подія раптового стратосферного потепління над Антарктидою призвела до підвищення висотних температур і вплинула на нижню атмосферу.

Ослаблений полярний вихор порушив струминну течію, дозволивши холодному повітрю дрейфувати на північ, що і призвело до різкого підвищення температури поблизу Південного полюса.

Очікується, що порушення полярного вихору і незвичайне негативне Антарктичне коливання вплинуть на Австралію, Нову Зеландію, Бразилію та інші країни Південної півкулі. Численні прогнози вказують на приплив холодного повітря в Південну Америку, що принесе дуже холодну погоду на південь Бразилії та потенційно спричинить дощі в зазвичай сухих районах.

У липні два дні поспіль були найспекотнішими в історії. Йдеться про 21 і 22 липня, коли середня температура повітря на поверхні сягнула +17,09° і +17,15° відповідно.

Учені припускають, що 2024 рік може перевершити 2023-й як найспекотніший рік із початку ведення записів.

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