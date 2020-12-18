В Україну повертаються дощі та сніг: прогноз погоди на вихідні (карта)

У суботу буде похмурий день, а в неділю практично у всіх регіонах визирне сонце.

У деяких областях очікується снігова погода / Фото ua.depositphotos.com

Найближчими вихідними, 19 і 20 грудня, денна температура повітря в Україні складе -1°...+5°. У суботу дощ заллє східні області, на Сумщині та Харківщині очікується снігова погода. У неділю опади продовжаться, але практично у всіх областях вигляне сонце.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Читайте також У Японії випало близько двох метрів снігу, стихія пошкодила лінії електропередач (фоторепортаж, відео)

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно, температура повітря вночі 0°, вдень +2°. У неділю в столиці так само похмуро, температура: -1°...+3°.

У Львові в суботу вночі 0°, вдень +4°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень +3°, погода залишиться та ж.

У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +4°, мінлива хмарність. У неділю вночі -2°, вдень +4°, сонце стане трохи більше - очікується малохмарна погода.

У Вінниці в суботу буде хмарно, температура повітря 0°...+2°. У неділю - вигляне сонце, температура вночі опуститься до -3°, вдень +2°.

У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю вдень трохи похолодає - до +4°, погода майже не зміниться.

У Харкові в суботу - сніг, температура вночі -3°, вдень -1°. У неділю мінлива хмарність, -5°...0°, сніг.

У Дніпрі в суботу очікується мокрий сніг, температура вночі -2°, вдень 0°. У неділю - трохи потеплішає, вдень температура підвищиться до +1°, снігопад продовжиться.

У Сімферополі буде мінлива хмарність, +1°...+2°. У неділю -2°...+ 2°, небо затягне хмарами.

Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду, температура вночі -2°, вдень 0°. У неділю вночі очікується -5°, вдень +1°, ясно.

У Краматорську в суботу - похмуро і невеликий сніг, температура вночі -2°, вдень -1°. У неділю вночі -5°, вдень +1°, суцільна хмарність.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, невеликий сніг, температура вночі -4°, вдень -1°. У неділю -6°...0°, хмарно з проясненнями.

Прогноз погоди в Україні на 19 грудня / фото УНІАН

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото УНІАН

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу невелика хмарність, температура до +1°. У неділю - ясно, температура вночі -5°, вдень 0°.

У Моршині на Львівщині в суботу невелика хмарність, вночі -1°, вдень +4°. У неділю - так само хмарно, вночі -2°, вдень до +2°.

У Трускавці в суботу невелика хмарність, температура до +6°. У неділю температура вдень знизиться до +4°, а вночі - до -2°, ясно і безхмарно.

У Сваляві завтра похмуро, 0°, у неділю - хмарно, температура повітря -1°...+2°.

У Затоці в суботу буде хмарно, вночі +2°, вдень +6°. У неділю - похмуро вдень з температурою до +4°, вночі до +1°.

У Бердянську завтра хмарно з проясненнями, температура до +1°, у неділю - хмарно з проясненнями, вночі -3°, а вдень +1°.

Вас також можуть зацікавити інші погодні новини: