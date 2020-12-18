В Україну повертаються дощі та сніг: прогноз погоди на вихідні (карта)
У суботу буде похмурий день, а в неділю практично у всіх регіонах визирне сонце.
Найближчими вихідними, 19 і 20 грудня, денна температура повітря в Україні складе -1°...+5°. У суботу дощ заллє східні області, на Сумщині та Харківщині очікується снігова погода. У неділю опади продовжаться, але практично у всіх областях вигляне сонце.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, в Києві в суботу хмарно, температура повітря вночі 0°, вдень +2°. У неділю в столиці так само похмуро, температура: -1°...+3°.
У Львові в суботу вночі 0°, вдень +4°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -2°, вдень +3°, погода залишиться та ж.
У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +4°, мінлива хмарність. У неділю вночі -2°, вдень +4°, сонце стане трохи більше - очікується малохмарна погода.
У Вінниці в суботу буде хмарно, температура повітря 0°...+2°. У неділю - вигляне сонце, температура вночі опуститься до -3°, вдень +2°.
У суботу в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю вдень трохи похолодає - до +4°, погода майже не зміниться.
У Харкові в суботу - сніг, температура вночі -3°, вдень -1°. У неділю мінлива хмарність, -5°...0°, сніг.
У Дніпрі в суботу очікується мокрий сніг, температура вночі -2°, вдень 0°. У неділю - трохи потеплішає, вдень температура підвищиться до +1°, снігопад продовжиться.
У Сімферополі буде мінлива хмарність, +1°...+2°. У неділю -2°...+ 2°, небо затягне хмарами.
Жителям Маріуполя в суботу обіцяють похмуру погоду, температура вночі -2°, вдень 0°. У неділю вночі очікується -5°, вдень +1°, ясно.
У Краматорську в суботу - похмуро і невеликий сніг, температура вночі -2°, вдень -1°. У неділю вночі -5°, вдень +1°, суцільна хмарність.
У Сєвєродонецьку завтра похмуро, невеликий сніг, температура вночі -4°, вдень -1°. У неділю -6°...0°, хмарно з проясненнями.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу невелика хмарність, температура до +1°. У неділю - ясно, температура вночі -5°, вдень 0°.
У Моршині на Львівщині в суботу невелика хмарність, вночі -1°, вдень +4°. У неділю - так само хмарно, вночі -2°, вдень до +2°.
У Трускавці в суботу невелика хмарність, температура до +6°. У неділю температура вдень знизиться до +4°, а вночі - до -2°, ясно і безхмарно.
У Сваляві завтра похмуро, 0°, у неділю - хмарно, температура повітря -1°...+2°.
У Затоці в суботу буде хмарно, вночі +2°, вдень +6°. У неділю - похмуро вдень з температурою до +4°, вночі до +1°.
У Бердянську завтра хмарно з проясненнями, температура до +1°, у неділю - хмарно з проясненнями, вночі -3°, а вдень +1°.
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- Вінниця+1°... 0°
- Дніпро0°... -2°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+2°... +1°
- Запоріжжя0°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... +2°
- Київ+1°... 0°
- Кропивницький0°... -1°
- Луганськ0°... -4°
- Луцьк+4°... +2°
- Львів+4°... -1°
- Миколаїв+2°... +1°
- Одеса+6°... +2°
- Полтава0°... -1°
- Рівне+3°... +1°
- Сімферополь+2°... -3°
- Суми0°... -2°
- Тернопіль+3°... +1°
- Харків+1°... -2°
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