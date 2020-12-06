Вночі – морози до -14°: синоптик зробила прогноз погоди на початок тижня

Невеликі опади можуть випасти на півдні України.

Погода в Україні 7 грудня / фото УНІАН

У понеділок, 7 грудня, погода в Україні буде переважно сонячною і сухою.

Читайте також Синоптик детально розповів про погоду в грудні і дав невтішний прогноз на Новий рікПро це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Так, згідно з її прогнозом, хмарна погода може спостерігатися в Кропивницькому, а також в південних районах Дніпропетровської області.

Невеликі опади можуть випасти на півдні України через вплив Чорноморського циклону.

Що стосується температури повітря, то, за прогнозом Діденко, в ніч з неділі на понеділок, 6-7 грудня, очікується від 6 до 12 градусів нижче нуля, а в східних областях - до 14 градусів морозу. У південній і західній частині - до -6.

Вдень температура повітря буде близько -4 градусів. У південній і західній частині України - близько 0, в Криму і в Закарпатті - до +7 градусів.

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