Екологи б'ють на сполох: під Одесою через аномально теплу погоду "зацвів" лиман (відео)
Біологи кажуть, що лиман міг змінити колір через токсичні бактерії.
Хаджибейський лиман під Одесою раптово зазеленів. Невідома речовина, схожа за консистенцією на масляну фарбу, вкрила воду біля берегів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Фото цього явища зробив один із відпочивальників, тож вже наступного дня до лиману приїхала екологічна інспекція.
"Я спочатку подумав, що "зацвів" лиман - що це водорості. Але коли я подивився навкруги, то зрозумів, що це кінець листопада, можна сказати - початок зими. На даний час року вода має бути максимально прозорою та чистою. Нажахало те, що це серйозне забруднення", - каже свідок подій Віталій Загреба.
Чоловік надіслав світлини та запит до екологічної інспекціі, та екологи вже наступного дня взяли проби води. Встановили: забруднення не хімічне.
"Великих перевищень гранично допустимих концентрацій практично не виявлено. Є загальне перевищення заліза та нітрити. Але ми дуже занепокоєні саме тому, що це може бути біологічна речовина, тобто водорость. А водорость може бути токсичною", - зазначає керівник Держекоінспекції в Одеській області Віталій Караулов.
Біологи кажуть, що лиман "цвіте", бо справжні холоди ще не настали - і вода аномальна для цієї пори року.
"Важливо визначити, що це за водорості - синьо-зелені ціанобактерії або інші види. Чому це важливо? Тому що продовжується вилов риби у Хаджибейському лимані. Якщо це токсичні організми, то треба припиняти вилов, необхідно вилучати продукцію", - каже біолог Владислав Балинський.
Поки чекають на остаточні результати досліджень, людям не рекомендують ловити у лимані рибу та їсти її, бо вона може бути насичена токсинами. Небезпека мине, коли почнуться заморозки - тоді водойма стане звичного кольору.
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