Екологи б'ють на сполох: під Одесою через аномально теплу погоду "зацвів" лиман (відео)

Біологи кажуть, що лиман міг змінити колір через токсичні бактерії.

Екологи кажуть, що забруднення не є хімічного походження / Скріншот

Хаджибейський лиман під Одесою раптово зазеленів. Невідома речовина, схожа за консистенцією на масляну фарбу, вкрила воду біля берегів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Фото цього явища зробив один із відпочивальників, тож вже наступного дня до лиману приїхала екологічна інспекція.

"Я спочатку подумав, що "зацвів" лиман - що це водорості. Але коли я подивився навкруги, то зрозумів, що це кінець листопада, можна сказати - початок зими. На даний час року вода має бути максимально прозорою та чистою. Нажахало те, що це серйозне забруднення", - каже свідок подій Віталій Загреба.

Чоловік надіслав світлини та запит до екологічної інспекціі, та екологи вже наступного дня взяли проби води. Встановили: забруднення не хімічне.

"Великих перевищень гранично допустимих концентрацій практично не виявлено. Є загальне перевищення заліза та нітрити. Але ми дуже занепокоєні саме тому, що це може бути біологічна речовина, тобто водорость. А водорость може бути токсичною", - зазначає керівник Держекоінспекції в Одеській області Віталій Караулов.

Біологи кажуть, що лиман "цвіте", бо справжні холоди ще не настали - і вода аномальна для цієї пори року.

"Важливо визначити, що це за водорості - синьо-зелені ціанобактерії або інші види. Чому це важливо? Тому що продовжується вилов риби у Хаджибейському лимані. Якщо це токсичні організми, то треба припиняти вилов, необхідно вилучати продукцію", - каже біолог Владислав Балинський.

Поки чекають на остаточні результати досліджень, людям не рекомендують ловити у лимані рибу та їсти її, бо вона може бути насичена токсинами. Небезпека мине, коли почнуться заморозки - тоді водойма стане звичного кольору.

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