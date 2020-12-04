Містичний Київ: столицю огорнув густий туман (фото)
Обриси міста немов перетворилися на кадри з фільму.
Сьогодні вранці, 4 грудня, Київ огорнув густий туман.
Користувачі соцмереж поспішили поділитися захоплюючими знімками.
В Україні вдарять нічні морози до -14°: синоптик розповіла про погоду на вихідні
Сьогодні в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +2°. Без опадів. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с.
Прогноз погоди в Україні на вихідні: дані погоди УНІАН
У найближчі вихідні, 5 і 6 грудня, денна температура повітря в Україні становитиме -2°...+9°. Всі вихідні очікується суха прохолодна погода, без опадів. У неділю похолодає на кілька градусів, вночі очікуються справжні зимові морози-до -10°, при цьому вдень буде ясна безхмарна погода.
Згідно з прогнозом, у Києві в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень + 1°. У неділю киян порадує Сонце, температура: -9°...-1°.
- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+2°... -3°
- Донецьк-2°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запоріжжя+2°... -4°
- Івано-Франківськ+5°... 0°
- Київ+2°... -2°
- Кропивницький+1°... -4°
- Луганськ-3°... -7°
- Луцьк+6°... +5°
- Львів+3°... +2°
- Миколаїв+4°... 0°
- Одеса+6°... +3°
- Полтава0°... -4°
- Рівне+6°... +5°
- Сімферополь+12°... +2°
- Суми-1°... -4°
- Тернопіль+5°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницький+6°... +3°
- Черкаси+1°... -2°
- Чернігів+1°... -3°
- Чернівці+8°... +5°