Містичний Київ: столицю огорнув густий туман (фото)

13:39, 4 грудня 2020
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Обриси міста немов перетворилися на кадри з фільму.

Столицю накрив туман / соцмережі
Столицю накрив туман / соцмережі

Сьогодні вранці, 4 грудня, Київ огорнув густий туман.

Користувачі соцмереж поспішили поділитися захоплюючими знімками.

В Україні вдарять нічні морози до -14°: синоптик розповіла про погоду на вихідні

Сьогодні в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +2°. Без опадів. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с. 

У Києві через туман дуже низька видимість / Соцмережі
У Києві через туман дуже низька видимість / Соцмережі
Столичні хмарочоси потонули в тумані / Соцмережі
Столичні хмарочоси потонули в тумані / Соцмережі

Прогноз погоди в Україні на вихідні: дані погоди УНІАН

У найближчі вихідні, 5 і 6 грудня, денна температура повітря в Україні становитиме -2°...+9°. Всі вихідні очікується суха прохолодна погода, без опадів. У неділю похолодає на кілька градусів, вночі очікуються справжні зимові морози-до -10°, при цьому вдень буде ясна безхмарна погода.

Згідно з прогнозом, у Києві в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень + 1°. У неділю киян порадує Сонце, температура: -9°...-1°.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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