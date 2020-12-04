Містичний Київ: столицю огорнув густий туман (фото)

Обриси міста немов перетворилися на кадри з фільму.

Столицю накрив туман / соцмережі

Сьогодні вранці, 4 грудня, Київ огорнув густий туман.

Користувачі соцмереж поспішили поділитися захоплюючими знімками.

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Сьогодні в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +2°. Без опадів. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4,7 м/с.

У Києві через туман дуже низька видимість / Соцмережі

Столичні хмарочоси потонули в тумані / Соцмережі

Прогноз погоди в Україні на вихідні: дані погоди УНІАН

У найближчі вихідні, 5 і 6 грудня, денна температура повітря в Україні становитиме -2°...+9°. Всі вихідні очікується суха прохолодна погода, без опадів. У неділю похолодає на кілька градусів, вночі очікуються справжні зимові морози-до -10°, при цьому вдень буде ясна безхмарна погода.

Згідно з прогнозом, у Києві в суботу мінлива хмарність, температура повітря вночі -7°, вдень + 1°. У неділю киян порадує Сонце, температура: -9°...-1°.