На Україну насуваються нічні морози: прогноз погоди на 6 грудня (карта)

На дорогах - ожеледиця.

Прогноз погоди на 6 грудня / фото getbg.net

В Україні в суботу та неділю очікується до 8 градусів тепла вдень, при цьому на всій території країни вночі буде морозно, на сході і північному сході вночі можливі морози до -10 градусів.

Як повідомляє Український гідрометцентр, 5 грудня у західних областях місцями туман; у північних, центральних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у західних областях, в Одеській області та в Криму вдень 4-9° тепла, на Закарпатті до +12°; на решті території вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві та області 5 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень 0-2° тепла, вночі до -3°. На Київщині - від 1 ° морозу до 3° тепла.

У неділю, 6 грудня в Україні опади не очікуються. У північних, північно-східних, центральних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних, південних та Донецькій областях місцями поривчастий.

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Температура в західних областях 6 грудня вночі близько 0°, вдень до + 5°, на Закарпатті до + 12°. На решті території 6 грудня вночі 4-9° морозу (на сході, північному сході до 10° морозу), вдень близько нуля.

На Київщині 6 грудня без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура 6 грудня вночі 4-9° морозу, вдень близько нуля.

У Києві в неділю вдень від 1° до 1° тепла, вночі морозно - до -7 °, малохмарно.

Прогноз погоди від Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра, в День Збройних сил України, найбільше шансів у хмарної погоди буде в західних областях і на південному сході, включаючи Крим. А ось на решті території України не тільки не очікується опадів, але і вийде на небо сонце.

"Надія - на південно-східний сильний вітер, який візьме прут і дасть вже тому туману і безпросвітної хмарності за відповідним місцем. Температура повітря знизиться. Найближчої ночі в-3-8 градусів, у східній частині до-5-11 градусів, на Заході і південному заході 0 + 3 градуси. Вдень у неділю в Україні очікується 0-3 градуси морозу, на Заході та Півдні + 1 + 5 градусів", - зазначила синоптик у своєму Telegram-каналі.

На дорогах - ожеледиця.

У Києві 6 грудня опадів не передбачається. Є надія на прояснення, на сонці! Проте в столиці похолодає: найближчої ночі до-5-7, В околицях може і нижче, а вдень 0-2 градуси морозу.

"Це похолодання очікується короткочасним. Зрозуміло, що такі депресивні тумани, скачки тиску, температурні гойдалки трохи тиснуть і тиснуть, але ми знаємо, що сонце все одно буде", - написала Діденко.

Фото t.me/PohodaNatalka/885

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