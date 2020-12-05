На Україну насуваються нічні морози: прогноз погоди на 6 грудня (карта)
На дорогах - ожеледиця.
В Україні в суботу та неділю очікується до 8 градусів тепла вдень, при цьому на всій території країни вночі буде морозно, на сході і північному сході вночі можливі морози до -10 градусів.
Як повідомляє Український гідрометцентр, 5 грудня у західних областях місцями туман; у північних, центральних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Мінлива хмарність. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у західних областях, в Одеській області та в Криму вдень 4-9° тепла, на Закарпатті до +12°; на решті території вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У Києві та області 5 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень 0-2° тепла, вночі до -3°. На Київщині - від 1 ° морозу до 3° тепла.
У неділю, 6 грудня в Україні опади не очікуються. У північних, північно-східних, центральних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних, південних та Донецькій областях місцями поривчастий.
Синоптик розповів, якою буде погода на День святого Миколая
Температура в західних областях 6 грудня вночі близько 0°, вдень до + 5°, на Закарпатті до + 12°. На решті території 6 грудня вночі 4-9° морозу (на сході, північному сході до 10° морозу), вдень близько нуля.
На Київщині 6 грудня без опадів. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура 6 грудня вночі 4-9° морозу, вдень близько нуля.
У Києві в неділю вдень від 1° до 1° тепла, вночі морозно - до -7 °, малохмарно.
Прогноз погоди від Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра, в День Збройних сил України, найбільше шансів у хмарної погоди буде в західних областях і на південному сході, включаючи Крим. А ось на решті території України не тільки не очікується опадів, але і вийде на небо сонце.
"Надія - на південно-східний сильний вітер, який візьме прут і дасть вже тому туману і безпросвітної хмарності за відповідним місцем. Температура повітря знизиться. Найближчої ночі в-3-8 градусів, у східній частині до-5-11 градусів, на Заході і південному заході 0 + 3 градуси. Вдень у неділю в Україні очікується 0-3 градуси морозу, на Заході та Півдні + 1 + 5 градусів", - зазначила синоптик у своєму Telegram-каналі.
На дорогах - ожеледиця.
У Києві 6 грудня опадів не передбачається. Є надія на прояснення, на сонці! Проте в столиці похолодає: найближчої ночі до-5-7, В околицях може і нижче, а вдень 0-2 градуси морозу.
"Це похолодання очікується короткочасним. Зрозуміло, що такі депресивні тумани, скачки тиску, температурні гойдалки трохи тиснуть і тиснуть, але ми знаємо, що сонце все одно буде", - написала Діденко.
Прогноз погоди в Україні: що потрібно знати
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- Вінниця+1°... -3°
- Дніпро+2°... -6°
- Донецьк+1°... -9°
- Житомир+1°... -3°
- Запоріжжя+4°... -5°
- Івано-Франківськ+9°... +1°
- Київ0°... -7°
- Кропивницький+2°... -7°
- Луганськ-2°... -11°
- Луцьк+8°... +2°
- Львів+8°... +3°
- Миколаїв+2°... -4°
- Одеса+4°... 0°
- Полтава0°... -7°
- Рівне+6°... 0°
- Сімферополь+7°... -2°
- Суми-1°... -8°
- Тернопіль+6°... +1°
- Харків-1°... -8°
- Херсон+2°... -4°
- Хмельницький+4°... -2°
- Черкаси+1°... -4°
- Чернігів0°... -8°
- Чернівці+8°... +2°