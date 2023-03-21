Магнітуда землетрусу склала 5,0 за шкалою Ріхтера.

Ввечері 20 березня у Румунії стався сильний землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється магнітуда підземних поштовхів склала 5,0 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрус відноситься до сильних.

"Більшість людей злякані і вибігають з приміщень. Багато людей із зусиллям тримаються на ногах. Коливання відмічаються водіями окремих автомобілів. Можливі порушення стиків трубопроводів, тріщини в кам'яних загородженнях. Окремі випадки зсувів на піщаних та кам`яних берегах річок", - розказали фахівці.

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Як повідомляється, землетрус з такими енергетичними характеристиками не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури України.

Землетрус на Закарпатті - що відомо

Вночі 27 лютого на Закрапатті стався сильно відчутний землетрус магнітудою 3,3. Епіцентр землетрусу припав на село Велика Добронь на Закарпатті.

У соцмережах місцеві жители писали, що затрусило так, що спочатку подумали про вибух. Експерти кажут, що у Києві можливі землетруси до 7 балів.

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