Олександр Кендзьор зазначив, що в Києві також можуть бути потужні підземні поштовхи.

Потужні землетруси можливі в Україні. У Києві можуть бути поштовхи до семи балів.

"На нашій території можуть бути й сильніші землетруси, ніж 3,3 бали. Інформація про те, де можуть бути сильніші землетруси, показана на картах сейсмічного районування на території України", - розповів директор Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзьор в ефірі одного з українських телеканалів.

При цьому він вказав, що в столиці України можуть бути семибальні землетруси.

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"Землетрус може бути і в Києві. Якщо подивитися на карту, то буде видно, що в Києві максимальні землетруси на грунті третьої категорії сейсмічного властивості були і проявлялися як семибальні", - підсумував Кендзьор.

Землетруси в Україні - що відомо

У ніч на понеділок, 27 лютого, землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера стався на Закарпатті. Відзначається, що епіцентр поштовхів знаходився на глибині 2 км в районі селища Велика Добронь в 19 км на захід від Мукачева. Такі поштовхи не несуть загрози для місцевих жителів, але вони відчутні.

Раніше, 14 лютого, у Румунії стався землетрус. Його могли відчути навіть жителі України.

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