Фахівці прокоментували, що подібна сейсмічна активність в регіоні за класифікацією відноситься до сильно відчутних поштовхів.

На Закарпатті в ніч на понеділок, 27 лютого, стався землетрус магнітудою 3,3 за шкалою Ріхтера: епіцентр підземних коливань залягав на глибині 2 км в районі селища Велика Добронь, що розташовується 19 км на захід від міста Мукачево. Раніше поштовхи також відзначали на території Румунії.

Як повідомив Головний центр спеціального контролю на своїй сторінці в Facebook, сейсмічна активність розпочалася в регіоні о 03:15:39 (за київським часом). Фахівці уточнили, що підземні поштовхи магнітудою 3,3 не становлять загрози для населення, однак за класифікацією відносяться до сильно відчутних.

"Землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги та стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний", - відзначають спеціалісти.

Також там нагадали, що останнього разу значна сейсмічна активність в регіоні спостерігалася 3 січня 2023 року: підземні поштовхи фіксувалися у 15 населених пунктах Закарпаття з епіцентром у місті Іршава. Тоді магнітуда землетрусу становила 3,8 - поштовхи залягали на глибині 6 км.

Ризик масштабного землетрусу в Україні

Після серії масштабних землетрусів в Туреччині, які розпочалися 6 лютого на південному сході країни, сейсмологи та експерти з геофізики стурбовані можливістю нової хвилі землетрусів.

Кажуть, що події в Туреччині могли спровокувати зрушення сейсмоактивного поясу, в якому знаходиться і територія України.

Як прокоментував директор Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзера, наразі найпотужніші землетруси в Україні можливі південному-заході Одеської області. Він відзначив, що потужність землетрусів у цьому регіоні може становити навіть 8 або 9 балів за десятибальною шкалою.

Нещодавно фахівці встановили, що українські будинки здатні вистояти перед землетрусами середньої потужності. Зокрема, будинки в Києві витримають землетрус мінімум в 5 балів, в Одесі - в 7 балів, а у Львові - в 6 балів.

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