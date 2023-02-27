Поштовхи відчули в одній із найбільших провінцій Туреччини.

У понеділок, 27 лютого 2023 року, Туреччину сколихнув новий землетрус. Підземні поштовхи зафіксували в районі міста Ізмір, який знаходиться на заході країни і є третім містом Туреччини за кількістю населення.

Як повідомляє Агентство з боротьби зі стихійними лихами і надзвичайними ситуаціями (AFAD) в Twitter, магнітуда нового землетрусу склала 4,1.

За даними AFAD, землетрус стався о 21:22 за місцевим часом (20:22 за Києвом) в Ізмірській затоці. Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 14,5 кілометрів.

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Землетруси в Туреччині

Уже кілька тижнів у різних районах Туреччини відбуваються землетруси. Так, 27 лютого поштовхи магнітудою 5,6 зафіксували у провінції Малатья. В результаті землетрусу постраждали люди, є руйнування.

25 лютого в центральній провінції Нігде було зафіксовано землетрус магнітудою вище 5. Сейсмологи відзначили, що епіцентр поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів.

Однак найбільш руйнівними були потужні землетруси, які струсонули південний схід Туреччини і прикордонні райони Сирії. 6 лютого сталося два землетруси магнітудою вище 7 і десятки афтершоків. Відтоді у Туреччині постійно фіксують нові поштовхи. Жертвами тих землетрусів в Туреччині та Сирії стали вже понад 50 тисяч осіб.

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