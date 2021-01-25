Туристам радять утриматися від походів у Карпати через сніголавинну небезпеку
25 та 26 січня значна сніголавинна небезпека утримається на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.
Синоптики радять туристам утриматися від походів у Карпати через сніголавинну небезпеку.
Про це у Facebook повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.
"Штормове попередження. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку з хуртовинами та снігопадами утримається 25-26 січня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, а також окремих природних середніх та великих лавин.
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"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", - закликали синоптики.
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