Туристам радять утриматися від походів у Карпати через сніголавинну небезпеку

18:07, 25 січня 2021
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25 та 26 січня значна сніголавинна небезпека утримається на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

У Карпатах можуть сходити лавини / фото УНІАН
У Карпатах можуть сходити лавини / фото УНІАН

Синоптики радять туристам утриматися від походів у Карпати через сніголавинну небезпеку.

Про це у Facebook повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.

"Штормове попередження. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку з хуртовинами та снігопадами утримається 25-26 січня на високогір’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, а також окремих природних середніх та великих лавин.

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"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", - закликали синоптики.

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Автор: Антоніна Доломанжи

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Теги: Карпатилавинасходження лавинилавинна небезпекалавинна небезпека в Карпатах
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