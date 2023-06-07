Про постраждалих не повідомляється.

У вівторок, 6 червня, у Румунії стався потужний землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляється на сторінці румунського Національного науково-дослідного інституту фізики Землі в соціальній мережі Facebook. О 20:26:52 в місті Арад (Кришані, поблизу кордону з Угорщиною) стався сильний землетрус на глибині 6,4 км. За землетрусом пішов афтершок магнітудою 3,1 бала в 21: 04: 08.

Телеканал Digi24 пише, що на номер 112 надійшло дев'ять дзвінків про падіння уламків будівель. В результаті землетрусу ніхто не постраждав.

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За даними журналістів, поштовхи також відчувалися в Клужі, Ораді, Хунедоарі і Тімішоарі.

Землетруси - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Україні стався землетрус магнітудою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

У квітні в Індонезії сталося відразу два землетруси. Перший - магнітудою 6,1, а другий - 5,8 бала.

20 березня в Румунії вже фіксували сильний землетрус - 5,0 за шкалою Ріхтера. Тоді повідомлялося, що люди були дуже налякані через підземні поштовхи, деякі не могли втриматися на ногах.

Нагадаємо, що у лютому через землетрус у Туреччині та Сирії постраждали 2,7 мільйона людей, загинули - понад 50 тисяч. Було знищено і пошкоджено близько 600 тисяч будівель.

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