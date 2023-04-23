За даними сейсмологічного центру, перший землетрус стався на глибині 43 км, а другий – на глибині 40 км.

В Індонезії з різницею в кілька годин сталися два потужні землетруси. Перші поштовхи мали магнітуду 6,1.

Як свідчать дані Європейського середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), землетруси сталися в неділю в Кепулауан-Бату.

Перший землетрус в EMSC оцінили магнітудою 6,1. Він стався рано вранці. Через кілька годин послідував ще один землетрус магнітудою 5,8.

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За даними сейсмологічного центру, перший землетрус стався на глибині 43 км, а другий – на глибині 40 км.

Землетруси в світі: останні новини

14 квітня в Україні зафіксували підземні поштовхи магнітудою 3,4. Землетрус стався в Закарпатській області. Примітно, що днем раніше було зафіксовано землетрус, джерело якого знаходилося в 10 кілометрах на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області. Його магнітуда склала 2,5.

Наприкінці березня на південному сході Туреччини сталася серія підземних поштовхів. Магнітуда найпотужнішого землетрусу склала 5,3. Після зафіксували два афтершоки магнітудою 4.

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