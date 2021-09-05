Загалом стихія призвела до загибелі вже близько 50 осіб.

У місті Елізабет у штаті Нью-Джерсі ураган "Іда" забрав життя сім'ї, втопивши родичів в їх же квартирі.

Як стало відомо, 72-річна мати, 71-річний батько і їх 38-річний син загинули в середу, 1 вересня, коли їх квартиру в житловому комплексі повністю затопило водою більш ніж на 3,6 метра, повідомляє CNN.

Крім того, потонула також 33-річна сусідка сім'ї, а за 30 кілометрів північніше, в місті Пассейк, рятувальники шукають двох друзів дитинства. Молодих людей 18-ти та 21-го року, за словами очевидців, змило у зливову каналізацію того ж вечора.

За словами влади, щонайменше 25 людей загинули в Нью-Джерсі та 18 - у штаті Нью-Йорк. Чотири людини загинули в Пенсільванії та по одній в Мериленді, Коннектикуті та Вірджинії. Багато людей вмирали в затоплених будинках, підвалах і машинах. У п'ятницю офіційні особи заявили, що в Нью-Йорку 10 з 13 жертв були знайдені в незаконно переобладнаних квартирах у підвалах.

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Ураган "Іда" вдарив по узбережжю США рівно через 16 років після урагану "Катріна", від якого у 2005 році загинули понад 1 800 осіб.

Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 250 км/год обрушився на Луїзіану, почалися повені та потопи у прибережних зонах. Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.

Новий Орлеан після урагану залишився без світла. У місті ввели комендантську годину.

Спустошивши частини узбережжя Мексиканської затоки в неділю, "Іда" спричинила сильну повінь у середу від Вірджинії до Нової Англії.

Коли ураган досяг Нью-Йорка, в місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу.

Автор: Катерина Комолова