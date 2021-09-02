Через потоп майже всі лінії метро Нью-Йорка були зупинені.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан у середу ввечері через те, що він назвав "історичним погодним явищем". У місті пройшов рекордний дощ, який призвів до повеней і небезпечних умов на дорогах.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, майже всі лінії метро Нью-Йорка були зупинені пізно ввечері в середу.

Влада міста повідомила, що всі транспортні засоби, не призначені для екстрених випадків, були заборонені на вулицях Нью-Йорка до 5 ранку четверга через погодні умови.

На відео в соціальних мережах видно, як вода фонтанує над платформами метро та поїздами.

Мер закликав людей не виходити на вулицю.

"Будь ласка, тримайтеся якомога далі від вулиць сьогодні ввечері й дозвольте нашим службам швидкого реагування та службам екстреної допомоги зробити свою роботу. Якщо ви думаєте вийти на вулицю, не треба. Тримайтеся якомога далі від метро. Тримайтеся якомога далі від доріг", - написав він у Твіттері.

Як повідомляв УНІАН, раптові проливні дощі також накрили частину Іспанії, викликавши повені.

За даними регіональної метеорологічної служби Каталонії, з півночі до 14:00 в Альканарі випало понад 215 літрів на квадратний метр.

За даними Національної метеорологічної служби, в Мадриді та інших районах Центральної Іспанії вночі пройшли проливні дощі та помірні повені, викликані штормами, в результаті яких сталося понад 9000 ударів блискавки.

Автор: Катерина Лиманська