Влада запровадила загальноміську комендантську годину, аби запобігти грабежам та мародерству.

У Новому Орлеані після урагану "Іда" запровадили комендантську годину.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, влада Нового Орлеана запровадила загальноміську комендантську годину, оскільки більша частина штатів Луїзіана і Міссісіпі залишаються без електрики.

Комендантська година триватиме з 20:00 до 06:00, а поліція повідомила, що в місті вже було кілька грабежів.

За даними видання, енергетичні компанії працюють над відновленням електроенергії, але жителів попереджають, що в деяких районах це може зайняти кілька тижнів. Тим часом водопостачання та інфраструктура також постраждали.

Двоє людей загинули та щонайменше 10 отримали поранення в результаті обвалення ділянки шосе біля Люсдейла, штат Міссісіпі.

За даними дорожньої поліції, кілька автомобілів впали в яму довжиною від 15-18 метрів і глибиною до 9 метрів.

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Місцева влада вважає, що водії могли не бачити дорогу через проливні дощі. Шосе залишається закритим.

Під час"Іди" в цьому районі випало понад 20 сантиметрів опадів.

Як повідомляється, хоча швидкість урагану знизилася, влада продовжує попереджати про штормові нагони та проливні дощі на півдні США.

До полудня вівторка Іда була в Теннессі, затопивши місцевість сильним дощем.

Місцева влада закликала евакуйованих жителів відкласти повернення додому, оскільки понад мільйон будинків і підприємств залишаються без електрики, у тому числі більша частина Нового Орлеана.

Федеральні чиновники кажуть, що близько 441000 людей не мають води, і така ж кількість людей може залишитися без електрики на строк до місяця.

Тим часом віце-губернатор Луїзіани попередив, що кількість загиблих від "Іди", ймовірно, зросте найближчими днями.

Ураган "Іда": що відомо

Нагадаємо, ураган "Іда", який може стати найпотужнішим в історії американського штату Луїзіана за останні півтора століття, досяг узбережжя США 29 серпня.

Примітно, що шторм налетів на узбережжя Луїзіани у 16-ту річницю урагану "Катріна", який призвів до загибелі 1833 осіб і збитку на суму понад 100 млрд доларів.

Американське місто Новий Орлеан залишилося знеструмленим через ураган. У великому місті працюють тільки генератори. Без світла залишилися два мільйони жителів. Через непрацюючі насоси почалися проблеми з питною водою.

Коли шторм досяг берега, швидкість вітру досягала 240 км/год.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден пообіцяв Луїзіані федеральну допомогу для ліквідації наслідків стихії. Попередньо збиток оцінили в 40 мільярдів доларів.

Автор: Катерина Лиманська