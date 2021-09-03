За останніми даними, жертвами "Іди" в США стали 46 осіб.

У США продовжують боротися з наслідками урагану "Іда", який накрив східні штати.

Про масштаби руйнувань можна судити по фото, зробленими з повітря.

Як видно, там де раніше були дороги, зараз лише вода. Затоплені житлові будинки, присадибні ділянки та стадіони. При цьому вода забарвилася в рудий колір.

Ураган "Іда": що відомо

Ураган "Іда" вдарив по узбережжю США рівно через 16 років після урагану "Катріна", від якого у 2005 році загинули понад 1800 осіб.

Увечері 29 серпня 2021 року вітер зі швидкістю близько 230 км/год накрив Луїзіану, почалися повені й потопи у прибережних зонах. Ураган досягав четвертого ступеня з п'яти можливих і був названий п'ятим найпотужнішим ураганом в американській історії.

Новий Орлеан після урагану залишився без світла. У місті ввели комендантську годину.

Коли ураган досяг Нью-Йорка, у місті оголосили надзвичайний стан після рекордного дощу.

Кількість загиблих в результаті урагану "Іда" у США різко зросла до 46 після того, як влада Нью-Джерсі оголосила, що там загинули щонайменше 23 людини.

Автор: Катерина Лиманська