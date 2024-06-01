У деяких регіонах країни припинено заняття в школах, вулиці спорожніли, магазини закрилися, а люди не виходять на вулицю.

Індію накрила пекельна спека - температура в деяких містах перевищує +45 С, десятки людей уже померли від теплового удару.

Так, у Делі 29 травня зафіксовано рекордну спеку +52,9 С. Птахи і дикі мавпи в місті непритомніють від спеки, передає Бі-бі-сі. Крім того, споживання води сильно збільшилося, але з пересохлих річок її надходить дедалі менше. У столиці через це організували громадські пункти роздачі води.

У деяких регіонах країни припинено заняття в школах, вулиці спорожніли, магазини закрилися, а люди намагаються не виходити на вулицю.

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Екстремально спекотна погода вже вбила близько сотні індійців. Точніше сказати складно, оскільки загальних цифр смертей від спеки по всій країні Індія не публікує.

Високий суд штату Раджастхан, де спостерігається найспекотніша погода, повідомив, що влада не вжила заходів для захисту населення. "Через екстремальні погодні умови у вигляді спеки цього місяця загинули сотні людей", - заявили суді.

Спека в Індії

У країні завжди спекотно у квітні, травні та червні, доки не настане сезон мусонних дощів, проте останніми роками спека стала екстремальною. А спека цього року б'є всі попередні рекорди.

У 2023 році тільки у квітні та травні сильна спека забрала життя понад 100 людей в Індії та Пакистані.

Фахівці пов'язують екстремальну спеку в Азії зі зміною клімату. Індія посідає третє місце за викидами парникових газів.

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