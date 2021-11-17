Повітря в місті буквально небезпечне для життя

Верховний суд Індії зобов'язав владу міста Нью-Делі закрити офіси та навчальні заклади, а працівників та учнів перевести на дистанційку. Причиною тому став токсичний смог.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В індійській столиці індекс якості повітря знаходиться на позначці 343. При цьому небезпечним для людини вважається показник 50. За словами вчених, дихати таким повітрям - це як викурювати до півсотні сигарет в день.

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Через брудне повітря жителі міста та околиць стали частіше звертатися до лікарів зі скаргами на проблеми з дихальною системою. Особливо небезпечний смог для дітей, він провокує у них астму та викликати кисневе голодування.

Як раніше повідомляв УНІАН, на півдні Індії та на Шрі-Ланці проливні дощі забрали життя понад 40 людей. За словами офіційних осіб, тисячі людей в низинних районах були переведені в безпечні місця. Школи і коледжі довелося закрити, а рух деяких поїздів призупинити.

Автор: Анастасія Горбачова