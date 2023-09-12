Катастрофа сталася в результаті потужного урагану "Даніель".

У Східній Лівії після потужних дощів почалася повінь, а в одному з регіонів прорвало греблю. В результаті стихії загинули не менше 2000 осіб і ще 5-6 тисяч зникли безвісти. Про це повідомляє Reuters.

Представник Лівійської національної армії (ЛНА) Ахмед Місмарі заявив, що в результаті катастрофи вода "забрала в море цілі квартали з їх жителями".

Місмарі оцінив число зниклих безвісти в 5-6 тисяч осіб.

На даний момент пошуково-рятувальні роботи тривають. Влада оголосила надзвичайний стан, закрила школи і магазини і ввела комендантську годину.

На відео з Дерни видно, як широкий потік проходить через центр міста. Раніше там пролягав набагато вужчий водний шлях.

Місцеве телебачення транслювало кадри, на яких видно, як люди, що застрягли на дахах своїх автомобілів, кличуть на допомогу, а автомобілі змиває водою.

"Люди спали, прокидалися і виявляли, що їхні будинки оточені водою", - розповів агентству один з очевидців.

Тим часом, парламент Лівії, що базується на сході країни, оголосив триденний траур. Прем'єр-міністр тимчасового уряду в Тріполі, також оголосив триденний траур у всіх постраждалих містах, назвавши їх "районами лиха".

Кілька днів тому Марокко сколихнув сильний землетрус, а потім послідувало безліч афтершоків.

В результаті землетрусу обвалилися безліч будинків, поховавши під уламками жителів.

За останніми даними, число загиблих в результаті землетрусу в Марокко перевищило 2800 осіб.

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